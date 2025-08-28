Polska zalana upałem. Wiemy, gdzie zrobi się najgoręcej

Jakub Wojciechowski

Na taki dzień czekali wszyscy miłośnicy lata. Po chłodniejszym okresie w czwartek doczekamy się uderzenia fali upałów. W większości Polski zrobi się gorąco, a na termometrach pojawią się wartości sięgające 32 stopni Celsjusza. W wielu województwach obowiązują z tego powodu alerty pierwszego i drugiego stopnia. Nie będzie jednak spokojnie: w ciągu dnia trzeba uważać na burze i silny wiatr. W górach powieje nawet 100 km/h.

Upał w czwartek opanuje zdecydowaną większość Polski. Najgoręcej będzie w centrum i na południu kraju
Upał w czwartek opanuje zdecydowaną większość Polski. Najgoręcej będzie w centrum i na południu kraju

Kilka ostatnich dni nie zachwycało temperaturami, jednak w środę można było odczuć pierwsze zmiany na lepsze. Zrobiło się znacznie cieplej i miejscami do upału zabrakło dosłownie pół stopnia. Tak było w Legnicy, gdzie w ciągu dnia zanotowano 29,5 st. C. W czwartek będzie jeszcze goręcej, w dodatku w wielu miejscach Polski - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami jednak popada i zagrzmi.

Fala upałów wkracza do Polski. Gorąco nawet w nocy

Od rana temperatury są dość wysokie. O godz. 8:00 w najchłodniejszych Suwałkach było 12,1 st. C, a w najcieplejszym Tarnowie 21,9 st. C. Z każdą godziną będzie coraz cieplej i szybko pojawią się upały, zwłaszcza w centrum i na południu.

Z powodu upałów w większości kraju obowiązują alerty IMGW. Pomarańczowe ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują województwa:

  • lubelskie;
  • świętokrzyskie;
  • większość śląskiego;
  • małopolskie (bez powiatów na południu);
  • północną i środkową część podkarpackiego;
  • powiat radomszczański w łódzkim;
  • południowe i wschodnie krańce mazowieckiego;
  • powiat siemiatycki w podlaskim.

Tam będzie najgoręcej nie tylko za dnia, lecz również w nocy. Miejscami może wystąpić nawet noc tropikalna, z temperaturami nie mniejszymi niż 21 stopni.

Wydano również alerty pierwszego stopnia dotyczące upałów, które objęły województwa:

  • opolskie;
  • większość dolnośląskiego (bez krańców południowych);
  • lubuskie;
  • wielkopolskie;
  • kujawsko-pomorskie;
  • środkową i zachodnią część mazowieckiego;
  • powiat kłobucki w województwie śląskim;
  • południowe powiaty zachodniopomorskiego;
  • południową część pomorskiego.

Wszystkie alerty obowiązują od południa do godz. 20:00.

    Według prognoz IMGW w czwartek upały zanotujemy w większości kraju. W centrum i na południu termometry pokażą do 31-32 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej, ale również gorąco, będzie na wschodzie, gdzie można się spodziewać około 28 stopni. Mieszkańcy północnych rejonów Polski mogą się spodziewać w ciągu dnia 25-26 stopni Celsjusza.

    Prognoza temperatury powietrza na poziomie 2 metrów dla obszaru Polski i krajów sąsiednich, wskazująca wysokie temperatury, z wartościami sięgającymi 32°C w centrum kraju i nieco niższymi na obrzeżach.
    Upały opanują większość województw, przede wszystkim w centrum i na południu krajuWXChartsmateriał zewnętrzny

    Upał to nie są jedyne typowo letnie zmiany, których doświadczymy w czwartek. Pozostałe mogą być znacznie mniej przyjemne.

    Niebezpieczne zmiany na północy

    Wraz z wysokimi temperaturami dotrą do nas deszcze i burze, które najmocniej dadzą się we znaki na zachodzie i północy kraju. Grzmoty słychać od rana na północnym zachodzie, między innymi w powiatach choszczeńskim, wałeckim i czarnkowsko-trzcianeckim. Burzowa strefa będzie się powoli przemieszczać na wschód.

    W trakcie burz miejscami może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie może też wystąpić drobny grad. Nie zabraknie też silnych porywów wiatru, dochodzących do około 70 km/h.

    Najmocniej powieje jednak na południu Śląska oraz na Podhalu. Tam porywy osiągną 75 km/h, a w Beskidach i Sudetach do 90 km/h. Szczególnie trzeba uważać w Tatrach, gdzie wichury dojdą do 100 km/h.

    Z powodu silnego wiatru alert IMGW pierwszego stopnia obowiązuje w powiecie tatrzańskim w Małopolsce oraz na południu Śląska.

