Kilka ostatnich dni nie zachwycało temperaturami, jednak w środę można było odczuć pierwsze zmiany na lepsze. Zrobiło się znacznie cieplej i miejscami do upału zabrakło dosłownie pół stopnia. Tak było w Legnicy, gdzie w ciągu dnia zanotowano 29,5 st. C. W czwartek będzie jeszcze goręcej, w dodatku w wielu miejscach Polski - wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami jednak popada i zagrzmi.

Fala upałów wkracza do Polski. Gorąco nawet w nocy

Od rana temperatury są dość wysokie. O godz. 8:00 w najchłodniejszych Suwałkach było 12,1 st. C, a w najcieplejszym Tarnowie 21,9 st. C. Z każdą godziną będzie coraz cieplej i szybko pojawią się upały, zwłaszcza w centrum i na południu.

Z powodu upałów w większości kraju obowiązują alerty IMGW. Pomarańczowe ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują województwa:

lubelskie ;

świętokrzyskie ;

większość śląskiego ;

małopolskie (bez powiatów na południu);

północną i środkową część podkarpackiego ;

powiat radomszczański w łódzkim ;

południowe i wschodnie krańce mazowieckiego ;

powiat siemiatycki w podlaskim.

Tam będzie najgoręcej nie tylko za dnia, lecz również w nocy. Miejscami może wystąpić nawet noc tropikalna, z temperaturami nie mniejszymi niż 21 stopni.

Rozwiń

Wydano również alerty pierwszego stopnia dotyczące upałów, które objęły województwa:

opolskie ;

większość dolnośląskiego (bez krańców południowych);

lubuskie ;

wielkopolskie ;

kujawsko - pomorskie ;

środkową i zachodnią część mazowieckiego ;

powiat kłobucki w województwie śląskim ;

południowe powiaty zachodniopomorskiego ;

południową część pomorskiego.

Wszystkie alerty obowiązują od południa do godz. 20:00.

Według prognoz IMGW w czwartek upały zanotujemy w większości kraju. W centrum i na południu termometry pokażą do 31-32 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej, ale również gorąco, będzie na wschodzie, gdzie można się spodziewać około 28 stopni. Mieszkańcy północnych rejonów Polski mogą się spodziewać w ciągu dnia 25-26 stopni Celsjusza.

Upały opanują większość województw, przede wszystkim w centrum i na południu kraju WXCharts materiał zewnętrzny

Upał to nie są jedyne typowo letnie zmiany, których doświadczymy w czwartek. Pozostałe mogą być znacznie mniej przyjemne.

Niebezpieczne zmiany na północy

Wraz z wysokimi temperaturami dotrą do nas deszcze i burze, które najmocniej dadzą się we znaki na zachodzie i północy kraju. Grzmoty słychać od rana na północnym zachodzie, między innymi w powiatach choszczeńskim, wałeckim i czarnkowsko-trzcianeckim. Burzowa strefa będzie się powoli przemieszczać na wschód.

W trakcie burz miejscami może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie może też wystąpić drobny grad. Nie zabraknie też silnych porywów wiatru, dochodzących do około 70 km/h.

Najmocniej powieje jednak na południu Śląska oraz na Podhalu. Tam porywy osiągną 75 km/h, a w Beskidach i Sudetach do 90 km/h. Szczególnie trzeba uważać w Tatrach, gdzie wichury dojdą do 100 km/h.

Z powodu silnego wiatru alert IMGW pierwszego stopnia obowiązuje w powiecie tatrzańskim w Małopolsce oraz na południu Śląska.

-----

Tusk: Rada Gabinetowa? Jestem zadowolony z jej przebiegu Polsat News