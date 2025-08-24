Lato nie powiedziało ostatniego słowa. Upały wrócą do Polski

Dagmara Pakuła

Pojawienie się śniegu na Kasprowym Wierchu wcale nie wróży końca lata. Upał powróci do kraju i to w ciągu najbliższych dni. Od środy temperatura zacznie rosnąć, by sięgnąć apogeum w piątek. Plany na ostatnie dni wakacji mogą jednak pokrzyżować towarzyszące upałom burze i intensywne opady deszczu.

Do Polski wracają upały
Do Polski wracają upałyJacek Szydlowski / IMGWAgencja FORUM

Przedostatni weekend sierpnia przyniósł wyjątkowo chłodną aurę. W nocy z soboty na niedzielę w Tatrach pojawił się śnieg, co można było odebrać jako zwiastun nadchodzącej jesieni. W niedziele temperatura maksymalna wynosi od 16 st. C na wschodzie do 21 st. C na południowym zachodzie; w rejonach górskich około 14 st. C.

Jednak jak wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.

Pogoda w Polsce. Od środy wracają upały

Od środy do Polski na powrót zawita ocieplenie. Według informacji podanych na IMGW wzrost temperatury będzie można odnotować m.in. w woj. lubuskim, gdzie termometry mogą wskazać 30 st. i 29 st. C na Dolnym Śląsku i w Opolu. Jak przekazała synoptyczka IMGW Katarzyna Ścisłowska, W czwartek i piątek szczególnie na wschodzie i południu kraju temperatura może wynieść około 30-31 st. C, lokalnie 32 st. C.

Mapa Polski z prognozą pogody na piątek 29 sierpnia 2025 roku, z zaznaczonymi temperaturami wahającymi się od 23 do 31 stopni Celsjusza oraz symbolami przedstawiającymi zachmurzenie, słońce i deszcz w różnych regionach kraju.
Prognoza pogody na piątekIMGWmateriał zewnętrzny

Apogeum upałów synoptycy spodziewają się w piątek 29 sierpnia, kiedy miejscami termometry mogą wskazać nawet 33 kreski. Tylko na Pomorzu temperatura nie powinna przekroczyć 25 stopni.

    Niestety ocieplenie wcale nie będzie sprzyjać wypoczynkowi pod gołym niebem. Korzystanie z ostatnich promieni wakacyjnego słońca zakłócą zjawiska pogodowe, które przyniosą do kraju fronty atmosferyczne. Od środy do soboty należy spodziewać się intensywnych opadów deszczu, a także burz, które mogą wiązać się z opadami gradu i silnym wiatrem.

    Z kolei w górach zagrożeniem może okazać się silny wiatr. W wysokich partiach gór halny może przekroczyć prędkość 100 km na godz.

    Upały ustąpią w sobotę, wtedy temperatura będzie się wahać od 20 st. C w rejonach podgórskich do 26 st. C w Lublinie.

