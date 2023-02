Polska streamerka Sidneuke prowadziła transmisję na żywo podczas jazdy samochodem. W pewnym momencie zauważyła, że przy drodze jest sporo psów. - Pewnie jakaś ma cieczkę - zwróciła się do widzów.

Na nagraniu z incydentu widać, że mimo sytuacji, kierująca postanawia zerknąć na telefon. Dokładnie wtedy dochodzi do tragedii. - Przejechałam psa! K..., przejechałam psa. K... - wzdycha po chwili Sidnueke.

Media społecznościowe obiegło nagranie z potrącenia zwierzęcia. Słychać na nim skamlącego szczeniaka. Ze względu drastyczność filmu, zdecydowaliśmy się go nie publikować.

- Czyj to jest pies? - woła streamerka, wysiadając z samochodu.

Na kolejnym nagraniu influencerka zamieściła wyjaśnienie swojego zachowania. Podkreśliła, że tragedia to nie jej wina, a właścicieli psów.

- Jeżeli ktoś wypuszcza psy i to nie jest jednorazowa sytuacja... Te psy są non stop na ulicy. Od razu mówię, że nie powinny psy być na wolności. Jest to złe i niezgodne z prawem. Nie możecie zostawiać psów bez opieki, k... - mówi Sidneuke.

Głos w sprawie wypadku zabrała m.in. aktywistka Maja Staśko. "Tak się kończy gapienie się w telefon, zamiast skupienia na drodze. Tragedią. Nawet co czwarty wypadek może być spowodowany korzystaniem z komórki w trakcie jazdy. Koniec z tym, błagam" - napisała w mediach społecznościowych.