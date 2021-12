Polsat wyemituje specjalny blok reklamowy. Każdy może pomóc, włączając kanał 6 grudnia

Grudzień to niezwykły czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w którym magia pomagania ma największą moc. Dlatego już od 18 lat 6 grudnia Telewizja Polsat i Biuro Reklamy Polsat Media organizują tę wyjątkową akcję - Mikołajkowy Blok Reklamowy, dzięki której każdy może pomóc chorym dzieciom - podopiecznym Fundacji Polsat. Ta edycja będzie również wyjątkowa, ponieważ dokładnie 25 lat temu - 6 grudnia 1996 roku Fundacja rozpoczęła swoją działalność.

Od ćwierć wieku Fundacji Polsat przyświeca jeden cel - ratowanie zdrowia i życia dzieci. Tegoroczny Mikołajkowy Blok Reklamowy będzie promowany spotem, w którym historia widziana jest oczami dziecka. Zobaczymy w nim, jak Święty Mikołaj i jego dwóch pomocników - renifery - zakradają się do dziecięcego szpitala, by zostawić prezenty małym pacjentom.

W postać Świętego Mikołaja, podobnie jak rok temu, wcielił się Piotr Gąsowski. W kampanii zobaczymy również krótkie spoty, w których występują cenieni dziennikarze i znani artyści wspierający Fundację Polsat: Dorota Gawryluk, Jarosław Gugała, Michał Szpak, Sławomir, Wojciech Błach i Patryk Cebulski. W nagraniach wzięły udział również dzieci, w tym podopieczne Fundacji Polsat: 12-letnia i czteroletnia Karolinka.

- 6 grudnia to dla nas wszystkich nie tylko czas, gdy dzieci znajdują o poranku ukryte przez Świętego Mikołaja prezenty. To także dzień, gdy sami możemy stać się Mikołajami, włączając Polsat i pomagając naszym podopiecznym. Obecny, jubileuszowy rok jest dla Fundacji szczególny, dlatego jeszcze mocniej trzymamy kciuki za liczne grono widzów przed telewizorami - mówi Krystyna Aldridge-Holc, prezes Fundacji Polsat.

"Nasze działania mają wielką moc"

Nagrania spotów były realizowane w Centrum Chorób Rzadkich im. Fundacji Polsat w Centrum Zdrowia Dziecka, które Fundacja Polsat wybudowała w tym roku. Producentem spotów jest Krzysztof Hansz, reżyserem - Maciej Kozłowski, natomiast animacje do głównego spotu przygotowało Studio Produkcyjne Orka.

- Cieszymy się, że nasze działania mają wielką moc. Zebrane środki będziemy mogli przeznaczyć na leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych oraz przeprowadzenie kolejnych remontów w szpitalach, poprawiając warunki leczenia małych pacjentów. Tylko w tym roku udało nam się wyremontować Kliniki Neurologii i Neonatologii w Centrum Zdrowia Dziecka oraz otworzyć Centrum Chorób Rzadkich, łącznie za prawie 2,5 miliona złotych. Ta pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie z takich akcji jak "Mikołajkowy Blok Reklamowy" - mówi Małgorzata Nawrocka, Przewodnicząca Rady Fundacji Polsat.

Spoty zachęcające widzów do obejrzenia Mikołajkowego Bloku Reklamowego są emitowane na antenach Grupy Polsat Plus od 22 listopada. Akcja jest dodatkowo zapowiadana w internecie, radiu MUZO.FM, na nośnikach DOOH oraz na profilach społecznościowych Grupy Polsat Plus i Fundacji Polsat, gdzie do wsparcia akcji zaangażowała się cała plejada gwiazd Polsatu, a także dziennikarze Polsat News i Polsat Sport.