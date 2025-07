Polityczne spięcie w sieci. Poszło o byłą rzeczniczkę Straży Granicznej

"Poprzednia rzeczniczka Straży Granicznej w styczniu 2024 roku - decyzją komendanta głównego tej formacji - została skierowana do służby w biurze spraw międzynarodowych. Mieszanie do tego ministra Tomasza Siemoniaka, który nie kierował wówczas MSWiA, jest dezinformacją" - oświadczył rzecznik wspomnianego ministra Jacek Dobrzyński, odpowiadając Annie Gembickiej. "Mało wiarygodne jest to tłumaczenie" - odpowiedziała w kolejnym komentarzu posłanka PiS.