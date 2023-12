Wrocław. Maksymilian F. oddał strzały do policjantów

Do postrzelenia 45-letniego asp. szt. Daniela Łuczyńskiego i 47-letniego asp. szt. Ireneusza Michalaka doszło w piątek wieczorem przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu. Strzały do policjantów oddał 44-letni Maksymilian F. w momencie, gdy był transportowany do komisariatu. Mundurowi trafili w ciężkim stanie do szpitala.