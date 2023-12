W całym kraju zawyły syreny. Policjanci oddali hołd

Komendant Główny Policji gen. Jarosław Szymczyk zwrócił się we wtorek do służb w całym kraju, by upamiętniły zmarłych funkcjonariuszy z Wrocławia, których zastrzelił Maksymilian F. We wtorek o godz. 17 zawyły syreny radiowozów oraz wozów strażackich.