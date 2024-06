Od 1 stycznia do 18 czerwca 2024 na polskich drogach odnotowano łącznie 996 wypadków z udziałem motocykli. Zginęły w nich 102 osoby a 928 zostało rannych. W dniach od 10 do 16 czerwca 2024 roku śmierć poniosło 7 motocyklistów. Wpis opatrzono czarno-białym nekrologiem.

Sezon motocyklowy. Policja apeluje o zachowanie rozwagi

Jak dodano, przyczyną najczęstszych wypadków spowodowanych przez motocyklistów jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe wyprzedzanie i niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Stosowanie się do przepisów pozwoli kierowcom na szybką i adekwatną do sytuacji reakcję.