Zbigniew Ziobro powiedział, że zabieg, który przeszedł "należał do najbardziej skomplikowanych związanych z jamą brzuszną" i trwał ponad osiem godzin. - Ten typ nowotworu należy do bardzo trudnych do leczenia, nie ma innych metod, jak tylko radykalne, które dawałby gwarancje wyleczenie - mówił w Telewizji Republika.