Ciekawostki Popularny napój opóźnia starzenie i poprawia odporność. Pij trzy szklanki dziennie

Prognoza pogody: Atak zimy w Polsce jeszcze w tym tygodniu

Wszystko wskazuje na to, że zima w Polsce znów da o sobie znać i w najbliższych dniach czeka nas prawdziwy pogodowy armagedon. Wszystko to za sprawą wkraczającego do Polski frontu atmosferycznego, który przyniesie intensywne opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne oraz potężne oblodzenie.

Zablokowane drogi, zerwane linie energetyczne oraz bardzo trudne warunki na drogach - taki krajobraz w najbliższych dniach może towarzyszyć mieszkańcom wielu regionów w Polsce. Gwałtownej zmianie pogody towarzyszyć będzie bowiem porywisty wiatr, którego prędkość może przekroczyć lokalnie nawet 100 km/h.

Reklama

Prognoza pogody na środę 1 lutego. W całym kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem

Środa będzie stała pod znakiem opadów deszczu i śniegu. Prognozuje się, że w rejonach podgórskich przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie nawet 5 cm. Z kolei temperatura maksymalna w ciągu dnia - w zależności od regionu Polski - będzie wahać się od -1 stopnia Celsjusza w okolicach Karpat do 1 st. C na wschodzie kraju i 6 st. C na Pomorzu Zachodnim.

Synoptycy wskazują, że dzisiaj szczególnym zagrożeniem powinien być silny wiatr - w porywach do 80 km/h na północy i północnym wschodzie Polski. Z kolei w rejonach górskich w Sudetach oraz Tatrach wiatr może osiągnąć prędkość nawet 120 km/h, powodując przy tym zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza pogody na czwartek 2 lutego. Zawieje i zamiecie śnieżne na wschodzie i południu

Czwartek to kolejny dzień, który będzie stał pod znakiem opadów śniegu oraz marznącego deszczu. Najwięcej białego puchu spadnie na południu i południowym wschodzie, a lokalnie może popadać też na północy kraju. W rejonach podgórskich oraz w górach spadnie około 10 cm śniegu.

Temperatura minimalna od -3 st. C na Podhalu i -1 st. C na wschodzie, około 0 st. C w centrum i na południu do 2 st. C na zachodzie kraju i 3 st. C nad morzem. Poważne niebezpieczeństwo w niektórych regionach ponownie będzie stanowić silny wiatr, w porywach na zachodzie do 80 km/h oraz na Pomorzu Zachodnim do 90 km/h. Z kolei wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągać nawet 140 km/h.

Prognoza pogody na piątek 3 lutego. Początek weekendu pod znakiem opadów śniegu i oblodzenia

W piątek synoptycy IMGW prognozują, że w związku z oblodzeniem trudne warunki na drogach będą panować na zachodzie i północnym zachodzie kraju, a także w województwie wielkopolskim. Paraliż komunikacyjny możliwy jest również na południu kraju - w okolicach Bielsko-Białej, Szczyrku, Nowego Targu, Nowego Sącza oraz Zakopanego.

Tam wystąpią intensywne opady śniegu, a także zawieje i zamiecie. Lokalnie może spać nawet 20 cm białego puchu. Warto pamiętać, że poruszanie się w górach w takich warunkach wymaga bardzo dużego doświadczenia w zimowej turystyce oraz posiadania odpowiedniego sprzętu.

Ostrzeżenia IMGW przed atakiem zimy w Polsce. Gdzie będzie niebezpiecznie?

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W środę 1 lutego alerty obejmują powiaty w województwach:

dolnośląskim ,

, lubuskim,

zachodniopomorskim ,

, pomorskim ,

, wielkopolskim.

W czwartek 2 lutego IMGW ostrzega przed oblodzeniem w pasie od Pomorza Zachodniego przez centrum kraju do Podkarpacia. Natomiast intensywne opady śniegu (ostrzeżenie pierwszego stopnia) wystąpią na północy Polski, w powiatach:

cieszyńskim ,

, bielskim ,

, żywieckim ,

, suskim ,

, nowotarskim ,

, tatrzańskim.

W piątek 3 lutego synoptycy ponownie ostrzegają przed śliskimi drogami. Niebezpiecznie może być w województwach:

lubuskim ,

, wielkopolskim ,

, kujawsko-pomorskim ,

, pomorskim ,

, zachodnio-pomorskim.

Tego dnia żółty stopień zagrożenia w związku z intensywnymi opadami śniegu oraz zawiejami i zamieciami śnieżnymi będzie obowiązywać w województwach:

śląskim , w powiatach wodzisławskim, pszczyńskim;

, w powiatach wodzisławskim, pszczyńskim; małopolskim , w powiatach oświęcimskim, wadowickim, myślenickim, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim;

, w powiatach oświęcimskim, wadowickim, myślenickim, wielickim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim; podkarpackim, w powiatach jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim.

Natomiast alerty drugiego stopnia zagrożenia spowodowanego silnymi opadami śniegu w piątek 3 lutego wydano w województwach: