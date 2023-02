Koniec 500 plus? Jeśli chcesz utrzymać świadczenie, musisz złożyć nowy wniosek

Spis treści: 01 Wnioski o 500 plus od 1 lutego. Do kiedy?

02 Jakie korzyści dla osób, które złożą wcześniej wniosek 500 plus?

03 Jak wypełnić wniosek o 500 plus?

04 Gdzie złożyć wniosek o 500 plus? Ciekawostki 15 miejsc na ferie, w których wykorzystasz bon turystyczny

Wnioski o 500 plus od 1 lutego. Do kiedy?

W 2023 roku wnioski o przyznanie świadczenia 500 plus na nowy okres świadczeniowy 2023/2024 można składać od 1 lutego do 31 sierpnia 2023 r.

Jednak jeśli chcemy zachować ciągłość wypłat, to wniosek o 500 plus należy złożyć najpóźniej do 31 kwietnia 2023 roku. Na podstawie wniosku świadczenie będzie przysługiwało na nowy okres zasiłkowy od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku.

Natomiast świeżo upieczeni rodzice mają 3 miesiące od przyjścia dziecka na świat, na złożenie wniosku o 500 plus. Jeżeli zrobią to w tym terminie, to dostaną świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.