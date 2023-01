Pukają do drzwi Polaków. Kiedy możesz odmówić kontroli?

Spis treści: 01 Kontrola abonamentu RTV. Obowiązek rejestracji odbiorników

02 Kontrole abonamentu RTV. Kiedy można odmówić kontroli?

03 Abonament RTV. Co zrobić, jeśli kontroler wraca?

04 Ile wynosi abonament RTV i kto jest z niego zwolniony?

Kontrola abonamentu RTV. Obowiązek rejestracji odbiorników

Abonament RTV, czyli abonament radiowo-telewizyjny ma na celu umożliwienie realizacji misji publicznej telewizji i radia. Każdy obywatel jest zobowiązany do wnoszenia opłaty abonamentowej, choć istnieją wyjątki od tej zasady. Płacić muszą również instytucje i firmy.

Przepisy określone są w Ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Do opłacania abonamentu obliguje nas używanie radia i/lub telewizora. Wszystkie odbiorniki radiowe i telewizyjne (poza pewnymi wyjątkami) podlegają również rejestracji.

Jeśli opłaca się już abonament RTV w ramach gospodarstwa domowego, nie trzeba płacić za odbiornik w samochodzie. Opłatę za abonament trzeba jednak wnosić, jeśli pojazd nie jest zarejestrowany na osobę prywatną, lecz na przykład na działalność.



Kontrole abonamentu RTV. Kiedy można odmówić kontroli?

Odbywające się kontrole abonamentu RTV coraz bardziej niepokoją więc Polki i Polaków, ponieważ kontrolerzy mogą dokonywać kontroli nie tylko w budynkach, lecz również w samochodach. Wiele osób zastanawia się, czy można odmówić kontroli abonamentu RTV, a jeśli tak, to w jakich sytuacjach.

Zdjęcie Abonament radiowo-telewizyjny umożliwia realizację misji publicznej telewizji i radia. Wiele osób nie dopełnia obowiązku zapłaty abonamentu RTV. Trwają więc wzmożone kontrole / 123RF/PICSEL

Kontrole abonamentu RTV mają sprawdzić, czy osoby, które posiadają w domu radioodbiornik lub telewizor opłacają regularnie abonament radiowo-telewizyjny i czy ich sprzęt w ogóle został zarejestrowany. Kto nie płaci abonamentu RTV, może spodziewać się kary. Ile wynosi kara za niepłacenie abonamentu RTV? To 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej.

Warto jednak pamiętać, że kontrolera nie trzeba wpuszczać do domu. Nie trzeba się też zgadzać na przeprowadzenie kontroli - nawet jeśli okaże on specjalne upoważnienie i legitymację służbową, a więc potwierdzi, że jest tym, za kogo się podaje. Nie ma żadnego przepisu, który zobowiązywałby obywateli do wpuszczania kontrolerów do domu bez stosownego nakazu.



Jeśli więc pracownik Poczty Polskiej S.A. (a konkretnie Centrum Obsługi Finansowej) odwiedzi nas w tej sprawie, nie jesteśmy zobligowani, by go wpuszczać. Odpowiedź na pytanie, kiedy można odmówić kontroli abonamentu RTV, brzmi: zawsze.

Abonament RTV. Co zrobić, jeśli kontroler wraca?

Warto pamiętać, że odesłanie kontrolerów nie oznacza wcale, iż nie ponowią swojej wizyty. Kontrole trwają cały czas - w każdej chwili możemy więc spodziewać się kolejnej kontroli. Czy musimy wówczas wpuścić kontrolera? Nie, a bez tego nie jest on w stanie udowodnić, że odbiornik działa, a więc, że należy wnosić za niego opłatę.

Nawet zdjęcie radioodbiornika w aucie nie wystarczy, by to stwierdzić, w związku z czym nie jest wystarczającym dowodem. Bez względu na częstotliwość odwiedzin, obywatele nie muszą zgadzać się na kontrolę - czy to w mieszkaniu, czy też w samochodzie. Nie muszą też odpowiadać na żadne pytania.

Ile wynosi abonament RTV i kto jest z niego zwolniony?

Wysokość opłat abonamentowych, obowiązujących w danym roku, ustalana jest przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. W roku 2023 wysokość opłat abonamentowych jest następująca:

8,70 złotych miesięcznie za używanie odbiornika radiowego

27,30 złotych miesięcznie za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego.

Wniesienie opłaty abonamentowej do 25 stycznia 2023 roku uprawnia do otrzymania 10% zniżki. Trzeba jednak w tym celu zapłacić za cały rok z góry.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV? Zgodnie z prawem abonamentu radiowo-telewizyjnego nie muszą płacić między innymi seniorzy po 75. roku życia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi, a także ci, którzy ukończyli 60 lat i mają prawo do emerytury w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

