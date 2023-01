2 lutego wypada święto kościelne. Czy to dzień wolny od pracy?

Religia Rocznica śmierci św. Jana Bosko. Kim był patron młodzieży?

Matki Boskiej Gromnicznej. Co to za święto?

Święto Matki Boskiej Gromnicznej, nazywane inaczej świętem Ofiarowania Pańskiego, to wydarzenie upamiętniające ofiarowanie Jezusa Chrystusa, który podczas pobytu w świątyni jerozolimskiej został nazwany „światłem na oświecenie pogan”.

Święto Matki Boskiej Gromnicznej zamyka również cykl świąt Bożego Narodzenia. W kościołach rozbiera się tego dnia żłóbki, a w domach choinki, przestaje się śpiewać kolędy, kończy się też okres wizyt duszpasterskich w domach.

W tym dniu podczas nabożeństw zapala się duże woskowe świece, czyli gromnice. Zwyczaj ten wywodzi się z dawnych obchodów, w czasie których urządzano uroczyste procesje z zapalonymi świecami na pamiątkę Jezusa. Powszechne przekonanie o mocy ochronnej gromnicy związane było z wiarą w patronat i opiekę Matki Bożej jako pośredniczki między ludźmi a Bogiem.

Matki Boskiej Gromnicznej. Kiedy wypada i czy to święto jest obowiązkowe?

Matki Boskiej Gromnicznej to święto obchodzone w czterdziestym dniu po Bożym Narodzeniu, czyli 2 lutego. W 2023 roku uroczystość Ofiarowania Pańskiego wypada w czwartek.

Z tego względu wiele osób zastanawia się, czy w święto Matki Boskiej Gromnicznej trzeba iść do kościoła. Wydarzenie to nie jest na liście świąt nakazanych, a co za tym idzie, tego dnia katolicy nie mają obowiązku uczestniczenia we mszy świętej.

Matki Boskiej Gromnicznej. Czy 2 lutego to dzień wolny od pracy?

Święto Matki Bożej Gromnicznej ma rangę święta liturgicznego, lecz nie jest dniem wolnym od pracy.



Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze tak było. Jeszcze w pierwszej połowie XX wieku dzień, w którym obchodzone było święto Matko Bożej Gromnicznej, był wolny od pracy. Dopiero w 1951 roku zostało to zniesione i od tamtego czasu jest dość powszechnym świętem zwyczajowym.

