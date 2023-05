Pogoda po raz kolejny zmienia się diametralnie na przestrzeni zaledwie kilku dni. Choć w ubiegłym tygodniu udało nam się w końcu odczuć wiosenną aurę, w najbliższych godzinach znowu towarzyszyć będzie nam chłód i ulewy.

Pogoda. Będzie deszczowo. Wydano ostrzeżenia dla części województw

Deszczowe układy niskiego ciśnienia nadciągają do nas z południa Europy, a wraz z nimi - intensywne opady. Największej ich ilości możemy spodziewać się od wtorkowego popołudnia do wieczora w czwartek - na wschodzie, w centrum i na południu kraju. W tych regionach kraju spadnie od 30 do 50 litrów deszczu na metr kwadratowy, choć miejscami spodziewać możemy się nawet 60-70 litrów.

To wartości, które odpowiadają za miesięczną sumę opadów.

Zaledwie kilka dni temu walczyliśmy z brakiem opadów i suszą, tym razem jednak ostrzeżenia dotyczą gwałtownych wezbrań rzek i ewentualnych podtopień. To o nich mowa w alercie RCB, wydanym na terenie części trzech województw. Chodzi dokładnie o powiaty: jasielski, krośnieński, cieszyński, żywiecki, gorlicki, nowosądecki, nowotarski, tatrzański, a także Nowy Sącz i Krosno.