Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać

Same burze nie będą zbyt silne . Towarzyszący im wiatr w porywach osiągnie prędkość do 65 km/h , a opady gradu są mało prawdopodobne - informuje IMGW .

Wraz z burzami przyjdą też deszcze , jednak one również nie będą zbyt silne: suma opadów może sięgnąć 5-10 mm . Radary burz wyraźnie wskazują front atmosferyczny przesuwający się z zachodu. Deszczowo może być nie tylko na południu i w centrum, lecz również na północy kraju.

Strefa opadów wieczorem i w nocy rozciągnie się od południa do północy kraju / wxcharts /

Noc burzliwa, ale cieplejsza

Noc będzie dosyć ciepła, z temperaturami od 6 do 10 stopni Celsjusza. Na Wybrzeżu, północnym wschodzie oraz na terenach podgórskich Karpat termometry pokażą od 4 do 6 st. C.