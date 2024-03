Pogoda. Deszcz w całym kraju. Możliwe wichury

W województwie zachodniopomorskim i pomorskim panować będzie duże zachmurzenie, a na przejaśnienia można liczyć dopiero wieczorem. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 do 13 stopni , nad samym morzem około 8 stopni Celsjusza. W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim słupki rtęci wskażą od 9 do 12 stopni Celsjusza, z kolei znacznie cieplej będzie w województwach: wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim - tam temperatury sięgać będą od 11 stopni Celsjusza do 15 stopni.

Na Opolszczyźnie, Śląsku i Dolnym Śląsku termometry wskażą od 14 do 16 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich od 12 stopni do 14 stopni Celsjusza. Wysoko w Beskidach od 4 do 6 stopni, a wysoko w Sudetach nastąpi spadek temperatury od 3 do 0 stopni. Również w Sudetach, oprócz przelotnych opadów deszczu, przechodzących miejscami w deszcz ze śniegiem i śnieg, spodziewać należy się także silnego wiatru. Podmuchy osiągną prędkość od 35 km/h do 50km/h, w porywach do 70 km/h.