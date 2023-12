Coraz więcej wiemy na temat warunków, w jakich przyjdzie nam świętować Boże Narodzenie . W rozmowie z Interią dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha opowiedziała, jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach. Niestety, wygląda na to, że o śniegu będzie można tylko pomarzyć, ale są pewne wyjątki.

Wigilia i Boże Narodzenie 2023 bardziej jesienne niż zimowe

"Mamy teraz wystawione ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla większości obszaru Polski, ale w nocy będą to ostrzeżenia drugiego stopnia, więc na razie będzie zdecydowanie wietrznie. Ten wiatr powinien się z nami jeszcze trochę utrzymywać" - wyjaśnia Dorota Pacocha.

Z prognoz IMGW wynika, że w najbliższym czasie na wschodzie może wiać z prędkością do 70 km/h, w centrum kraju w porywach do 95 km/h a lokalnie do 100 km/h. Czy Święta Bożego Narodzenia również będą wietrzne?