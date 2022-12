W nocy ze wtorku na środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie i nad ranem na południowym zachodzie duże. Na północnym wschodzie, nad morzem i w Bieszczadach przelotne opady śniegu. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -15 st. C na południu, około -10 st.C w centrum i gdzieniegdzie na Pomorzu, do -4 st.C na wybrzeżu. Według prognoz chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat; około -18 st.C. Wiatr na przeważającym obszarze kraju słaby, tylko na północnym wschodzie i wybrzeżu umiarkowany, z kierunków południowych.

W środę prognozowane zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na Pomorzu. Miejscami na północnym wschodzie i południu opady śniegu. Temperatura maksymalna od -6 st.C na północnym wschodzie do -1 st.C na wybrzeżu. Chłodniej w rejonach podgórskich; około -7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie na północy i południu porywisty, południowy i południowo-wschodni. Na Podkarpaciu porywy wiatru do 55 km/h, w Tatrach do 60 km/h, w Sudetach do 65 km/h, w Bieszczadach i Beskidzie Niskim do 70 km/h. Lokalnie w górach zawieje i zamiecie śnieżne.