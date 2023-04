Chociaż w ostatnim czasie pogoda zdecydowanie sprzyjała , to ponownie musimy się szykować na jej załamanie. Co prawda temperatury nie zmuszą do wyciągania czapek i rękawiczek, jednak o wychodzeniu z domu bez kurtki można zapomnieć. Po wtorkowych, niższych wartościach na termometrze, środa i czwartek również szykują się chłodniejsze.

Jak donosi serwis TwojaPogoda.pl, miejscami może być od 7 do 9 stopni. W najbliższych dniach przydadzą się parasole, ponieważ pojawią się również obfite opady deszczu, a w górach śniegu. Nadchodząca zmiana pogody może zagrozić także "bardziej wrażliwym uprawom" - szykują się przymrozki .

Pogoda w Polsce. Na horyzoncie burze

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami, tylko na krańcach północno-wschodnich bez opadów. Prognozowana wysokość opadów wyniesie około 10 mm. Tylko na wybrzeżu wschodnim i Śląsku Opolskim może wynieść do 15 mm.

Temperatura maksymalna na wschodzie kraju od 19 do 23 st. C. Na pozostałym obszarze i w rejonach podgórskich od 12 st. C do 19 st. C oraz na Półwyspie Helskim około 11 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków południowych. W czasie burz i w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z poniedziąłku na wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu, w rejonach podgórskich Karpat deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Możliwe są także burze. Na południowym wschodzie pojawią się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm na wschodzie i w centrum, w Karpatach od 20 mm do 25 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm w Tatrach.

Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni, gdzieniegdzie na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Ziemi Przemyskiej do 11 st. C, w rejonach podgórskich od 3 do 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.