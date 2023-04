Niedziela ciepła i słoneczna. Potem nadejdzie ochłodzenie

Oprac.: Karolina Głodowska Polska

Piękna, słoneczna i ciepła pogoda w niedzielę to coś, na co wszyscy czekali. Warto maksymalnie dobrze wykorzystać ten słoneczny dzień, bo kolejne zapowiadają się zdecydowanie chłodniej. W niedzielę termometry pokażą nawet 23 stopnie C. We wtorek i w kolejnych dniach trzeba spodziewać się już zdecydowanie niższych temperatur oraz opadów deszczu w większości kraju.

Zdjęcie Po ciepłej i słonecznej niedzieli nadejdzie ochłodzenie / Beata Zawrzel / Reporter