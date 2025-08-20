W Polsce znowu może zrobić się gorąco. Na mapach widać upalne dni

Lato słabnie, ale jeszcze się nie poddaje. Chociaż najbliższy weekend pogodowo nie zachwyci, kolejny może przynieść przyjemną niespodziankę. Możliwe, że pod sam koniec sierpnia znowu zrobi się upalnie, szczególnie na wschodzie i w centrum kraju. Na dokładniejsze prognozy trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.

Niewykluczone, że końcówka sierpnia okaże się upalna w wielu miejscach. Ocieplenie nie potrwa zbyt długo
W skrócie

  • Najbliższy weekend zapowiada się na chłodny i deszczowy w niemal całej Polsce, jednak potem zrobi się cieplej.
  • Pod koniec sierpnia możliwy jest powrót upałów, zwłaszcza we wschodniej i centralnej części kraju.
  • Pogoda długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu, więc na potwierdzenie ewentualnych upałów trzeba będzie poczekać..
Wszystko wskazuje na to, że najbliższy weekend upłynie pod znakiem poważnego ochłodzenia. Bardzo możliwe, że w sobotę i niedzielę w Polsce za dnia będzie nie więcej niż 18-19 stopni - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Potem temperatury znowu wzrosną, a niewykluczone, że kolejny weekend może się nawet okazać upalny.

Po chłodnym weekendzie znowu zrobi się cieplej

Od środy w Polsce pogoda zacznie się pogarszać. Na północy będzie wyraźnie chłodniej, pojawią się również deszcze i burze. Druga połowa tygodnia przyniesie gorsze warunki zwłaszcza na południu, gdzie trzeba się liczyć z silniejszymi ulewami. Weekend może być chłodny i deszczowy w praktycznie całym kraju.

Mapa Polski z prognozami maksymalnej temperatury powietrza na kolejne dni sierpnia 2025, z wartościami przedstawionymi na tle konturów kraju, z wyróżnieniem głównych ośrodków oraz różnic temperatur w poszczególnych regionach.
Najbliższy weekend może być wyjątkowo chłodny. Możliwe jednak, że kolejny przyniesie temperatury przekraczające 30 stopni CelsjuszaIMGWmateriał zewnętrzny

Kolejne dni będą cieplejsze i na termometrach w centrum i na zachodzie pojawią się wartości sięgające 24-25 stopni, jednak na upał w najbliższym czasie raczej nie można liczyć.

Możliwe natomiast, że pod sam koniec przyszłego tygodnia lato znowu zrobi się bardziej przyjazne i do naszego kraju napłyną masy gorącego powietrza. Niewykluczone, że na krótko upał zagości we wschodniej części Polski.

    Pogoda długoterminowa z możliwym upałem

    Średnioterminowa prognoza pogody IMGW nie wskazuje na możliwy upał w piątek. Nieco inną sytuację prognozuje jednak model dostępny w serwisie wxcharts.com. Z dostępnych tam aktualnych map modelu GFS wynika, że 29 sierpnia może się zrobić upalnie, głównie w rejonie Mazowsza i Lubelszczyzny.

    Prognoza temperatury powietrza w Polsce w skali barwnej, z zaznaczeniem najwyższych wartości powyżej 30°C w centralnej i południowo-wschodniej części kraju, mapa opatrzona legendą z minimalną i maksymalną temperaturą.
    29 sierpnia do naszego kraju mogą napłynąć masy gorącego powietrza i nie można wtedy wykluczyć upałuWXChartsmateriał zewnętrzny

    Kolejny dzień może być jeszcze cieplejszy - możliwe, że w przyszłą sobotę ponad 30 stopni Celsjusza zanotujemy na sporym obszarze Polski - od centrum i północnego wschodu po Ziemię Łódzką i Opolszczyzny.

    Kolorowa mapa Polski i części sąsiednich państw prezentująca prognozowane temperatury powietrza na poziomie 2 metrów dla wybranej daty, z najwyższymi wartościami temperatur w centrum i na wschodzie kraju, osiągającymi 32–34°C, oznaczonymi ciemnoczerwon...
    Niektóre modele pogodowe wskazują, że 30 sierpnia w wielu miejscach znowu może być upalnieWXChartsmateriał zewnętrzny

    Jeśli faktycznie pod koniec sierpnia nastąpi ocieplenie, raczej nie potrwa zbyt długo i kolejne dni nie będą już upalne. Dokładniejsze prognozy na tak odległy termin są jednak niemożliwe.

    Trzeba podkreślić, że tego typu prognoza długoterminowa jest obarczona dużym ryzykiem błędu i nie zawsze się sprawdza. Kolejne dane mogą się różnić od obecnych. Dlatego warto na bieżąco śledzić aktualne prognozy pogody.

