Pogoda na Boże Ciało. Burze nad Polską

Instytut przestrzega, że na Podlasiu pojawić mogą się również opady gradu, a wiatr może wiać w porywach nawet do 75 km/h . Zagrożeniem mogą okazać się także nawalne opady deszczu do 10-15mm/10 min .

Boże Ciało. Pogoda nie da odetchnąć

W Boże Ciało zachmurzenie duże lub umiarkowane prognozowane jest na terenie całego kraju. Lokalnie występować będą silne opady deszczu, a nawet gradu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C do 27 st. C. Nieco chłodniej nad morzem i w górach, od 16 do 19 st. C.