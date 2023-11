Pogoda na Wszystkich Świętych: Trochę deszczu

Pojawi się więcej słońca, chociaż w wielu miejscach będzie pochmurnie oraz deszczowo . Na szczęście przeważnie będą to słabe opady , rozciągające się od północy przez wschodnią część kraju na południe. Szczególnie na wschodzie rano trzeba się liczyć z niezbyt silnym deszczem. Tam opady mogą potrwać do południa. Najwięcej przejaśnień od rana będzie na zachodzie Polski .

Najchłodniej w ciągu dnia będzie na północy: nad samym morzem i na Pomorzu temperatura wyniesie około 8 st. C. W centrum kraju termometry pokażą od 11 do 13 st. C. Najcieplej będzie na południowym zachodzie Polski: do 15 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w Karpatach osiągający prędkość do 60 km/h.