W większości kraju poniedziałek jeszcze nie był spokojny, a służby walczyły ze skutkami weekendowych nawałnic, jakie nawiedziły Polskę. Wtorek zapowiada się w nieznacznym stopniu lepiej. Pojawi się więcej słońca, jednak w całym kraju można spodziewać się przelotnych opadów deszczu - na południu prognozowane jest 15 mm opadu.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda. Deszcz, wiatr przez większość tygodnia

Wtorkowe temperatury mogą jeszcze nie zachwycać, bo jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 18 do 20 stopni Celsjusza, a na Podhalu zaledwie 15 stopni. Nie zabraknie również wiatru, który na przeważającym obszarze kraju w porywach osiągał będzie do 65 km/h, z kolei najsilniej będzie wiało nad morzem, bo nawet do 100 - 110 km/h, a w Sudetach do 90 km/h.

Środa i czwartek zapowiadają się niemal identycznie. "Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza, 20 na północy do 22 stopni na południowym wschodzie, tylko nad morzem i na Podhalu będzie nieco chłodniej, od 16 do 17 stopni Celsjusza" - informuje IMGW. W czwartek, podobnie jak w środę, towarzyszyć będą przelotne opady deszczu, a w najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy wartości od 19 stopni Celsjusza do 21, nad morzem około 17 stopni Celsjusza.

Prognoza na weekend. Jaka będzie pogoda?

W piątek auta zacznie się poprawiać, przelotnego deszczu możemy spodziewać się jedynie na wschodzie kraju. Słupki rtęci wskażą od 19 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, z kolei nad morzem do 24 stopni na południowym zachodzie.

IMGW zapowiada, że to w weekend mamy odczuć trochę wyższe temperatury, a przynajmniej na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą nawet 26 stopni Celsjusza, najchłodniej natomiast będzie na północy Polski - od 19 stopni Celsjusza do 20 stopni.

Zmiana w pogodzie. Mapy wskazują upały

Chociaż niskie temperatury i opady deszczu jeszcze przez chwilę z nami zostaną, nie oznacza to, że już do końca wakacji nie będziemy cieszyć się słońcem. Mapy wskazują, że już od przyszłego poniedziałku termometry wskażą prawdziwie letnie wartości.

W stolicy Polski prognozowane jest 29 stopni Celsjusza. Temperatury będą wahać się od 20 stopni na północy, 26 do 28 stopni Celsjusza w środkowej części kraju, a na południu i południowym zachodzie odnotować będzie można nawet 29 i 30 stopni.

Będzie to jednak dopiero preludium do powrotu upałów, które według aktualnych map, mają nadejść w przyszłym tygodniu i zostać na co najmniej kilka dni. 15 sierpnia niemal w całej Polsce słupki rtęci osiągną powyżej 30 stopni Celsjusza - w środkowej części kraju i na południu można spodziewać się nawet 33 stopni Celsjusza.

Temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza mają utrzymywać się przez resztę przyszłego tygodnia, aby w weekend ponownie w Polsce zapanował upał.

15 sierpnia mają wrócić upały / www.ventusky.com / materiał zewnętrzny

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!