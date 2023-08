Choć wielu już w to powątpiewało, do Polski wraca prawdziwe lato . W ostatnie dni zdążyliśmy już przywyknąć do deszczów, burzy i niezwykle chłodnych nocy, teraz jednak szykuje się prawdziwa zmiana w pogodzie.

IMGW: Nadchodzi najcieplejszy moment lata

Do informacji dodano grafikę przedstawiającą temperatury na najbliższe dni. Jak się okazuje, niskie temperatury utrzymają się tylko do piątku, w sobotę nastąpi ocieplenie, a w niedzielę w niemal całej Polsce zachodniej termometry znów wskażą powyżej 30 stopni. We wschodniej części kraju będzie w większości 28-29 stopni. Z prognozy wynika także, że od poniedziałku do następnej soboty temperatura osiągnie od 30-36 stopni Celsjusza, z wyjątkiem południa, gdzie stopni będzie 24.