Ile zarabiają polscy nauczyciele? Minimalne wynagrodzenie zasadnicze

Nowy rząd Donalda Tuska. Podwyżka dla nauczycieli. Będzie wyrównanie

Więcej szczegółów pojawi się po opublikowaniu projektu nowelizacji ustawy. Jeżeli nowy rząd chce wprowadzić podwyżki już od 1 stycznia, odpowiednie dokumenty muszą trafić do laski marszałkowskiej w najbliższych dniach. Podwyżki mogą też zostać wprowadzone w drodze rozporządzenia – w tym wariancie będzie to odpowiedzialność ministra edukacji, którym została Barbara Nowacka .

- Podwyżki będą od 1 stycznia, natomiast one 1 stycznia nie dadzą rady wpłynąć do kieszeni nauczycielskich - powiedziała nowa minister, odnosząc się do konieczności wniesienia przez nową ekipę rządzącą zmian do projektu budżetu na 2024 r. przygotowanego przez rząd Mateusza Morawieckiego.