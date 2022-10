Spis treści: 01 Dla kogo podwójna emerytura?

02 Praca za granicą a emerytura

03 Podwójna emerytura dla mundurowych

04 Podwójna emerytura - ZUS i KRUS

05 Podwójne emerytury dla wdów?

Dla kogo podwójna emerytura?

Podwójna emerytura to marzenie wielu osób - zyskuje się bowiem więcej funduszy na codzienne życie. Niestety, jest to przywilej dostępny nielicznym. By ubiegać się o otrzymanie drugiej emerytury, konieczne jest osiągnięcie odpowiedniego wieku oraz złożenie we właściwych miejscach stosownych wniosków. Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Obecnie podwójna emerytura przysługuje osobom należącym do trzech grup. To:

· Osoby, które pracowały tak w Polsce, jak i za granicą

· Osoby, które pracowały w służbach mundurowych

Reklama

· Rolnicy, którzy odprowadzali zarówno składki do ZUS, jak i do KRUS.

Praca za granicą a emerytura

Podwójna emerytura przysługuje między innymi tym osobom, które pracowały nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju. Jeśli zyskały takie uprawnienia, mogą pobierać emeryturę za pracę w Polsce i jednocześnie drugą, za pracę w innym państwie.

Co trzeba w tym celu zrobić? Nie jest to opcja dostępna dla wszystkich - wyłącznie dla tych, którzy pracowali w innym kraju przez dłuższy czas i tym samym zyskali prawo do tamtejszej emerytury. W takim wypadku muszą złożyć w tamtejszym urzędzie stosowne dokumenty.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii - przede wszystkim na to, że wiek emerytalny w innym kraju może się różnić od tego w Polsce. Możliwe też, że obie emerytury będą podwójnie opodatkowane. Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma państwami na świecie, więc wszystko zależy od tego, gdzie dana osoba pracowała. Umowy zostały zawarte między innymi z Austrią, Hiszpanią, Wielką Brytanią czy Holandią.

Polską emeryturę można pobierać, niekoniecznie mieszkając w naszym kraju. Wystarczy mieszkać w państwie, z którym Polska związana jest umową międzynarodową w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Chodzi tu o państwa należące do Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) lub takie, z którymi Polskę wiąże dwustronna umowa o zabezpieczeniu społecznym.

Podwójna emerytura dla mundurowych

Druga emerytura dla mundurowych jeszcze niedawno przysługiwała niemalże wszystkim przedstawicielom tych służb. Nastąpiły jednak zmiany i na skutek wyroku Sądu Najwyższego z grudnia 2021 roku wielu z nich musi podjąć decyzję, które świadczenie emerytalne bardziej im się opłaca pobierać - czy to z ZUS, czy to z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA (Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).

Po podpisaniu nowelizacji ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy oraz żołnierzy zawodowych przez prezydenta Andrzeja Dudę dnia 17 maja 2022 roku, zmieniły się zasady doliczania pracy cywilnej do ich emerytury.

Nowelizacja dotyczy żołnierzy, którzy zostali przyjęci do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 roku, ale przed 1 października 2003 roku i mają za sobą co najmniej 25 lat służby. Mają oni wybór - albo będą pobierać dwie emerytury, czyli mundurową i za pracę cywilną (tą drugą po ukończeniu 60 lub 65 lat), albo emerytura za pracę cywilną zostanie doliczona do ich emerytury mundurowej.

Zdjęcie Rolnicy, którzy jednocześnie pracowali zawodowo, mogą ubiegać się o emeryturę z ZUS i KRUS / 123RF/PICSEL

Podwójna emerytura - ZUS i KRUS

Podwójna emerytura może być wypłacana rolnikom, którzy odprowadzali zarówno składki do ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych), jak i do KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego). Druga emerytura przysługuje więc tym osobom, które prowadziły gospodarstwo rolne, a jednocześnie pracowały zawodowo. Jest jednak kilka warunków.

Przede wszystkim do pobierania świadczeń są uprawnione osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku. Jeśli osiągnęły wiek emerytalny i przez co najmniej 25 lat opłacały składki w KRUS, mogą zyskać prawo do dwóch emerytur. W obu urzędach trzeba jednak złożyć stosowne wnioski, gdyż ZUS nie może dożywotnio wypłacać podwójnego świadczenia.

Podwójne emerytury dla wdów?

Pojawił się taki pomysł. Obecnie kobiety po śmierci męża nie mają prawa do dwóch emerytur. Muszą wybrać, czy zostać przy własnej emeryturze, czy też pobierać emeryturę po zmarłym mężu, a w zasadzie rentę rodzinną, wynoszącą 85 proc. wysokości emerytury małżonka. To samo prawo obowiązuje także i wdowców.

Ewentualna zmiana sprawiłaby, że po śmierci męża kobieta miałaby prawo ubiegać się o drugą emeryturę. Zgodnie z propozycją, jedną emeryturę mogłaby pobierać w całości, a drugą w 25 proc. jej wartości. Sama też decydowałaby, co jej się bardziej opłaca. Jest to proponowane rozwiązanie, które jednak sprawdza się w wielu krajach. Skąd wziął się taki pomysł? Emerytury kobiet są zwykle niższe niż mężczyzn, co jest efektem zarówno niższych pensji, jak i przerw w pracy związanych z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Czytaj też:

Rekordziści dostają prawie 28 tys. zł. Ile wynoszą najniższa i najwyższa emerytura w Polsce?

Tabela waloryzacji emerytur 2023. Ile seniorzy dostaną z ZUS? Wstępne wyliczenia

Emerytury i renty. Jakie podwyżki świadczeń w 2023 r.?