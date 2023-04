Poczta Polska od listu do paczki. Trzy nowoczesne sortownie za miliony

Poczta Polska za blisko 190 mln zł z Ministerstwa Aktywów Państwowych przekształca infrastrukturę logistyczną z listowej na paczkową. Trzy nowoczesne sortery paczkowe zostaną uruchomione jeszcze w tym roku w zmodernizowanych sortowniach - poinformowała spółka. A stąd pozostanie już tylko krok do wystartowania z projektem automatów paczkowych, które dziś zalegają w magazynach - jak pisali do premiera pocztowcy w liście, który w środę ujawniła Interia. Kwestia przesyłek paczkowych to jeden z wielu problemów piętrzących się w spółce.

Zdjęcie Poczta Polska dostanie 190 mln zł dofinansowania / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News