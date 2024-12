PiS traci większość w Radzie Mediów Narodowych. Wybrano nowego członka

Za jego kandydaturą Wojciecha Króla opowiedziało się 234 posłów, 24 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W trakcie debaty poprzedzającej wybór Joanna Lichocka (PiS) zapowiedziała, że jej ugrupowanie nie weźmie udziału w głosowaniu.

Zgodnie z ustawą o Radzie Mediów Narodowych, w jej skład wchodzi pięć osób wybieranych na sześcioletnie kadencje. Trzy osoby powołuje Sejm, a dwie - prezydent RP po wskazaniu kandydatów przez największe opozycyjne kluby parlamentarne.

Wojciech Król: Nie będziemy dążyć do likwidacji Rady Mediów Narodowych

- W najbliższych dniach marszałek Sejmu podejmie decyzję o zwołaniu pierwszego posiedzenia w nowym składzie. Uprawnienia do zwoływania posiedzenia Rady Mediów Narodowych miał przewodniczący, a ponieważ stracił swoje członkostwo w Radzie, to jesteśmy w takim momencie, w którym marszałek to pierwsze posiedzenie prawdopodobnie będzie musiał zwołać - wyjaśnił Wojciech Król w rozmowie z PAP.

Jak mówił, "na pierwszym posiedzeniu ukonstytuuje się nowy skład RMN". - Członkowie Rady ze swojego grona wybiorą przewodniczącego. Czy będę nim ja, czy ktoś inny - to akurat nie ma aż tak wielkiego znaczenia - podkreślił.

- Mam nadzieję, że pracując w Radzie Mediów Narodowych, dopóki ona oczywiście będzie istnieć, będę mógł wesprzeć zmiany, które są nieuniknione w przywracaniu mediów publicznych obywatelom - zaznaczył Król.

Na pytanie, czy od razu będą dążyć do likwidacji Rady Mediów Narodowych, odpowiedział: - Nie będziemy dążyć do likwidacji Rady Mediów Narodowych w najbliższych miesiącach. Wymaga to zmiany ustawy i podpisów prezydenta. Chcemy, aby likwidacja RMN była wkomponowana w nową ustawę medialną. Czekamy z tą koncepcją na nowego lokatora Pałacu Prezydenckiego. Nie należy spodziewać się likwidacji w najbliższych miesiącach.

Przypomniał, że prezydent Andrzej Duda będzie piastował swój urząd mniej więcej do początku sierpnia przyszłego roku. - Likwidacja RMN może nastąpić najwcześniej w drugiej połowie przyszłego roku - ocenił.

Nowy członek RMN. Król o likwidacji mediów publicznych

Pytany o to, czy RMN będzie podejmować rozmowy z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, na której czele stoi Maciej Świrski, odparł: - Na pewno będą takie momenty, w których kontakt osobisty albo bardziej formalny, korespondencyjny, będzie niezbędny. Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja to oczywiście będziemy podejmować rozmowy z Krajową Radą. Nie można się obrażać na to, że KRRiT jest zarządzana przez człowieka, który określa się 'talibem PiS-u'".

Zaznaczył, że ma skrajnie różny pogląd na temat funkcjonowania mediów w Polsce, niż Świrski. - Mimo tego, że mamy różne poglądy w temacie mediów publicznych, muszę pogodzić się z tym, że dzisiaj +talib PiS-u+ stoi nas czele KRRiT - dodał.

Na pytanie, czy RMN będzie podejmować działania zmierzające do zniesienia likwidacji mediów publicznych, powiedział: - Nie wykluczam, że taka sytuacja będzie mieć miejsce. Trudno mi powiedzieć, czy jeszcze za kadencji funkcjonującej obecnie w polskim porządku prawnym Rady Mediów Narodowych. Z każdym dniem zbliżamy się do tego momentu, w którym proces likwidacji będzie musiał się zakończyć. Reklama

- Proces likwidacji jest czasowy, wynika z Kodeksu spółek handlowych. Nie musi prowadzić oczywiście do likwidacji spółki. My go wykorzystujemy do restrukturyzacji mediów publicznych - zaznaczył Król.

Zmiany w Radzie Mediów Narodowych. PiS traci większość

Sejm 11 października odwołał Krzysztofa Czabańskiego z funkcji członka Rady Mediów Narodowych. Argumentem wnioskującej o odwołanie KO było złamanie przez Czabańskiego zakazu łączenia funkcji w Radzie z uczestniczeniem w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej.

Przywoływany podmiot to Rada Instytutu Lecha Kaczyńskiego, która - jak argumentowali posłowie KO - "posiada pośredni wpływ na działalność jego spółek zależnych, tj. Srebrna sp. z o.o. i Srebrna-Media sp. z o.o., a także na kolejne spółki - Geranium sp. z o.o., Forum SA, Słowo Niezależne sp. z o.o. i Telewizję Republika SA, a zatem posiada pośredni wpływ na działalność dostawców usług medialnych".

Czabański, wybrany do RMN z rekomendacji PiS, kierował nią od 2016 r. Po jego odwołaniu w RMN zasiadają cztery osoby. Są to wskazani przez PiS i wybrani w 2022 r. przez Sejm ubiegłej kadencji Piotr Babinetz i Joanna Lichocka oraz Robert Kwiatkowski i Marek Rutka z Lewicy, wskazani przez prezydenta Andrzeja Dudę, aby reprezentowali ówczesną opozycję.

Powołanie na miejsce Czabańskiego kandydata zgłoszonego przez obecną koalicję rządzącą zmieni rozkład sił w Radzie Mediów Narodowych - członkowie związani z PiS stracą w niej większość.

Wojciech Król nowym członkiem RMN. Kim jest?

Wojciech Król (ur. 22 kwietnia 1985 r.) studiował na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. Magisterium uzyskał w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi na Wydziale Operatorskim na kierunku Realizacja Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografia o specjalizacji Realizacja Programów Dziennikarskich. Odbył również studia podyplomowe z dziennikarstwa i zarządzania w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie.

Król rozpoczynał drogę zawodową jako instruktor teatralny w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Wkrótce podjął pracę w spółce radiowej Ad. Point, a następnie Eurozet na stanowisku specjalisty ds. reklamy, media planner i copywriter. Pracę radiową łączył ze współpracą z oddziałem katowickim Telewizji Polskiej na stanowisku asystenta reżysera. Karierę zawodową kontynuował już jako dziennikarz w TVP 2 w Warszawie w redakcji programów porannych i form studyjnych. W 2010 r. przyjął propozycję objęcia stanowiska rzecznika prasowego i szefa kancelarii prezydenta Mysłowic. Cztery lata później objął stanowisko dyrektora gabinetu Marszałka Województwa Śląskiego.

Król jest posłem nieprzerwanie od 2015 r. Trzecią kadencję zasiada w Komisji Kultury i Środków Przekazu, obecnie jest jej wiceprzewodniczącym.

