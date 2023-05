"W ostatnich tygodniach, choć nie ma na to żadnych przesłanek, trwa operacja obniżania poparcia dla PiS. Otóż jest zupełnie odwrotnie. Mamy mocną 4kę z przodu i jedziemy dalej. Podobnie było przed wyborami do PE w 2019. Jak się skończyło? Każdy wie. I teraz będzie tak samo" - napisał Tomasz Poręba, cytując wyniki sondażu United Surveys, w którym PiS ma 31,8 proc.



Poręba przypomniał także, że w maju 2019 roku, przed wyborami europejskimi, PiS w ogólnodostępnych sondażach spadło na drugie miejsce z wynikiem poniżej 40 proc. W badaniach wyprzedziła go wtedy Koalicja Europejska, zrzeszająca partie opozycyjne. Wybory, które odbyły się kilka tygodni później, PiS wygrało z poparciem ponad 45 proc.

Ekspert: Ważna jest interpretacja wyników

Łukasz Pawłowski, prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przyznaje, że sondaży wewnątrzpartyjnych z tymi medialnymi nie ma sensu porównywać. - Sondaże, publikowane na co dzień przez różne media nie są najlepszej jakości i nie w pełni oddają obraz sytuacji - mówi Interii.

- W 42 proc. dla PiS jednak trudno dziś uwierzyć. W takim sondażu wiele zależy od interpretacji wyników. Widzieliśmy to doskonale na przykładzie głośnego sondażu obywatelskiego, gdzie "suche" wyniki różniły się od tych podanych do wiadomości publicznej - mówi.

Kamila Baranowska