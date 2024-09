Powódź 2024. Polska Spółka Gazownictwa apeluje do mieszkańców

"Takie działanie w przypadku nieszczelności instalacji wewnętrznej lub jej zapowietrzenia może prowadzić do niekontrolowanego wypływu gazu, a w konsekwencji do pożaru lub wybuchu" - ostrzegła. "Ponieważ tempo prac jest zależne od dostępu służb PSG do domów i mieszkań, do których wstrzymano dostawy gazu, Polska Spółka Gazownictwa zwraca się do mieszkańców z prośbą o umożliwienie dostępu do tych lokali tam, gdzie jest to możliwe" - zaapelował dystrybutor.