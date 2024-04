Piękna majówka ze znakiem zapytania. Możliwe nawet alerty

Wtorek jest kolejnym ciepłym dniem w końcówce kwietnia. Temperatury w większości kraju przekraczają 20 stopni Celsjusza. Majówka również będzie ciepła i pogodna, jednak po pewnym czasie warunki się pogorszą. Synoptycy prognozują też wydanie ostrzeżeń pogodowych dotyczących przymrozków i roztopów.

Ocieplenie na początek majówki

Ocieplenie rozgościło się już w Polsce na dobre. Wysokie temperatury panowały w poprzednich dniach, a kolejne prognozy wskazują, że nie ustąpią również w trakcie majówki:

"Wiosna powróciła na dobre. Za nami bardzo ciepły i słoneczny dzień" - czytamy na profilu Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Facebooku. Według synoptyków IMGW kolejne dni również "zapowiadają się bardzo ciepłe, z temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza". Chłodniej ma być tylko nad samym morzem oraz w górach. W drugiej części majówki jednak mogą pojawić się burze.

Majówka 2024 z alertami pierwszego stopnia

Środa zapowiada się ciepło i słonecznie. 1 maja najchłodniej wciąż będzie nad morzem: od 14 do 17 stopni. W pozostałych miejscach na północy oraz na terenach podgórskich Karpat będzie 21-22 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie: do 26 stopni Celsjusza.

Pierwszy dzień maja będzie spokojny, z umiarkowanym i słabym wiatrem, który tylko chwilami może być porywisty.

1 maja będzie bardzo ciepło i słonecznie w całym kraju. Miejscami będzie około 26 stopni Celsjusza / wxcharts /

Z powodu wysokich temperatur w górach będziemy mieli do czynienia z odwilżą i topnieniem pokrywy śnieżnej. Dlatego też w powiecie tatrzańskim w Małopolsce obowiązuje alert IMGW pierwszego stopnia dotyczący roztopów. Ostrzeżenie jest ważne do godz. 18:00 w środę. Reklama

Synoptycy prognozują wydanie też kolejnych ostrzeżeń w najbliższym czasie. Alerty dotyczące nocnych przymrozków mają objąć następujące województwa:

większość świętokrzyskiego (bez powiatów północnych i zachodnich);

(bez powiatów północnych i zachodnich); małopolskie (powiaty tatrzański i nowotarski);

(powiaty tatrzański i nowotarski); południowo-wschodni kraniec podkarpackiego (powiaty: bieszczadzki, leski i sanocki).

Powyższe ostrzeżenia mają obowiązywać do 1 maja do godz. 7:30.

Pogoda na 2 maja: Ciepło i bez alertów

Czwartek będzie kolejnym pogodnym dniem, z dużą ilością słońca. Jedynie na południu okresowo może się nieco zachmurzyć, jednak w dalszym ciągu powinno być sucho i bez opadów.

Wciąż będzie ciepło, z temperaturami od 18-20 stopni na południowym wschodzie, przez około 23 st. C w centrum, do 25 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. Znów najchłodniejszymi miejscami będą tereny nadmorskie oraz kotliny karpackie, gdzie trzeba się liczyć z temperaturami od 13 do 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na ten dzień synoptycy nie planują wydania ostrzeżeń pogodowych.

Czwartek dalej będzie pogodny i ciepły. IMGW nie prognozuje na ten dzień wydawania alertów pogodowych / wxcharts /

Prognoza pogody na 3 maja: Uwaga na burze

Trzeci dzień maja wciąż będzie ciepły, jednak pogoda nie wszędzie będzie tak spokojna jak w dwóch poprzednich dniach. Miejscami na południu zrobi się pochmurnie i deszczowo.

Ciężkie warunki mogą panować na zachodzie. IMGW prognozuje wydanie dla tej części kraju ostrzeżeń pierwszego stopnia dotyczących burz. Alerty mają obowiązywać w trzech województwach: Reklama

zachodniopomorskim ;

; lubuskim ;

; dolnośląskim.

Pomimo możliwych burz piątek będzie ciepły: na południowym wschodzie będzie 20-21 st. C, zaś w reszcie kraju do 23-24 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie nad morzem oraz na Podhalu: od 14 do 16 stopni.

3 maja dalej będzie ciepło, jednak możliwe będą alerty IMGW dotyczące burz. Te zjawiska mogą się pojawić na zachodzie / wxcharts /

