Bliźniaki Igor i Wiktor na świat przyszli zdrowi. Z czasem świat, który dopiero co zaczynali poznawać, znikał. Chłopcy przestawali widzieć , przestawali chodzić. Stwierdzono opóźnienia w rozwoju. Podczas infekcji doszły ataki padaczki. Rodzice jeździli z dziećmi po całej Polsce, by uzyskać diagnozę i wdrożyć skuteczne leczenie. Po wielu konsultacjach okazało się, że chłopców najprawdopodobniej dotknęła rzadka choroba o podłożu genetycznym. Nie da się jej skutecznie wyleczyć.

Dziś bliźniaki mają osiem lat . Obaj stracili wzrok, mają opóźnienia rozwojowe. Igor potrzebuje pomocy, ale porusza się samodzielnie. Jest sprawniejszy od brata. Wiktor nie chodzi wcale. - W tym roku przeszedł zapalenie mózgu. Ledwie go lekarze odratowali. Teraz dochodzimy do siebie, ale wiele rzeczy, które przez lata udało się nam wypracować, zabrała choroba. Jego napięcie mięśniowe się zmieniło. Wcześniej był w stanie zrobić kilka kroków, samodzielnie raczkował, teraz nie ma o tym mowy - mówi Interii Natalia Węgrzyn, mama chłopców.

Dofinansowanie z PFRON-u nadzieją dla Wiktora

Nadzieją okazało się dofinansowanie z programu PFRON "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" Mobilność osób z niepełnosprawnością . 150 tys. zł na zakup samochodu specjalnie dostosowanego do potrzeb osób, które nie poruszają się samodzielnie. - Takie auto z rampą byłoby dla nas wybawieniem. Wiktorek rośnie i jest coraz cięższy. Gdybyśmy je mieli, mogłabym po prostu włożyć synka na wózek i wjechać z nim do samochodu - mówi pani Natalia.

Pieczątka, która przekreśliła szanse Wiktora

- Rozpłakałam się. Problem polegał na tym, że lekarz, który podpisał się na zaświadczeniu był w trakcie specjalizacji neurologicznej, o czym nie wiedziałam. Wie pani, to specjalistyczna placówka - Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika Neurologii Rozwojowej i Epileptologii, w której leczymy się od dawna. Kierownik kliniki był na urlopie, a tę panią doktor znaliśmy, była naszym lekarzem prowadzącym i nie sądziłam, że jej poświadczenie okaże się nieważne. Tym bardziej, że poza jej pieczątką, była też pieczęć placówki. Pytałam, czy mogę donieść nowe zaświadczenie, byłam gotowa załatwić to tego samego dnia. Pani, która do mnie zadzwoniła, przyznała, że to dość nietypowa sytuacja, obiecała, że się dowie, czy można coś zrobić i odzwoni - relacjonuje mama Wiktora.