Andrzej Duda dzownił do Petra Pavla. "Krótka, treściwa rozmowa"

Z kolei Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Andrzej Duda odbył rozmowę telefoniczną z przyszłym prezydentem elektem Petrem Pavlem.

- To była krótka, treściwa, bardzo dobra rozmowa w dobrej atmosferze. Prezydenci wzajemnie zapewnili się o swoim przywiązaniu do dobrosąsiedzkich polsko-czeskich stosunków. Prezydent Duda zaprosił też prezydenta elekta Pavla do złożenia oficjalnej wizyty w Polsce - powiedział Przydacz.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej przypomniał, że Pavel w trakcie kampanii deklarował, że Polska będzie drugim krajem, który chciałby odwiedzić jako głowa państwa. - Zarówno strona Polska jak i Czeska robią wszystko, aby wzmacniać poczucie bezpieczeństwa swoich własnych obywateli. Współpraca polsko-czeska, jako państw wschodniej flanki NATO, jest tutaj bardzo istotna - zaznaczył Przydacz.

Gratulacje nowemi prezydentowi Republiki Czeskiej złożył również premier Mateusz Morawiecki.

"Gratuluję generałowi Pavlowi zwycięstwa w wyborach. Polsko-czeskie partnerstwo jest gwarantem bezpieczeństwa naszego regionu. Razem możemy wiele osiągnąć" - napisał szef rządu na Twitterze.