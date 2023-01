II tura dwudniowych wyborów prezydenckich w Czechach zakończyła się o godzinie 14.

Czechy a wybory prezydenckie. Petr Pavel przed Andrejem Babiszem

Z opublikowanych danych wynika, że wyścig o fotel prezydenta Czech wygrał Pavel - emerytowany generał czeskiej armii, który uważany jest za prozachodniego kandydata.

Jak donosi stacja CNN Prima News, po przeliczeniu głosów ze 100 proc. obwodów na Pavla zagłosowało 58,32 proc. wyborców. Z kolei były premier Czech Andrej Babisz może liczyć na głosy 41,67 proc. obywateli.

Jeszcze przed przeliczeniem wszystkich glosów premier Czech Petr Fiala pogratulował wygranej emerytowanemu generałowi. Z kolei w czasie oficjalnej konferencji prasowej Andrej Babisz uznał swoją porażkę i również złożył gratulacje kontrkandydatowi. Były premier życzył Pavlovi, by "był prezydentem wszystkich obywateli i dostrzegał ich problemy, a także by walczył o czeskie interesy".

