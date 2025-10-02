Doniesienia o tym, że Paweł Wroński przestanie pełnić funkcję rzecznika prasowego MSZ pojawiły się w ubiegły piątek. Wśród potencjalnych kandydatów do jego zastąpienia wymieniało się Macieja Wewióra, który dotychczas pełnił funkcję wicedyrektora Centrum Informacyjnego Rządu.

W środę MSZ oficjalnie potwierdziło, że Wewiór został nowym rzecznikiem prasowym resortu. "Informujemy, że z dniem 1 października br. funkcję Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych objął pan Maciej Wewiór" - przekazało biuro prasowe MSZ redakcji Press.pl.

Zmiany w MSZ. Maciej Wewiór nowym rzecznikiem resortu

Zanim został wicedyrektorem Centrum Informacyjnego Rządu, Wewiór pełnił funkcje m.in. rzecznika prasowego Giełdy Papierów Wartościowych oraz Ministerstwa Skarbu Państwa w latach 2008-2012 za czasów ministra Aleksandra Grada.

Paweł Wroński był rzecznikiem MSZ od 13 grudnia 2023 r. Wcześniej był dziennikarzem m.in. "Gazety Wyborczej" i radia Tok FM. Według doniesień medialnych, po odejściu z MSZ może on objąć funkcję ambasadora Polski w Bułgarii.

Źródło: Press

System kaucyjny. Hennig-Kloska tłumaczy program w "Graffiti" Polsat News Polsat News