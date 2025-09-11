W skrócie Trójka obywateli Polski znalazła się wśród uwolnionych więźniów politycznych na Białorusi, jednak ich nazwiska nie zostały jeszcze ujawnione.

Oprócz Polaków uwolniono również dziennikarzy współpracujących z polskimi mediami oraz obywateli innych krajów.

W uwolnionej grupie nie znalazł się Andrzej Poczobut, który wciąż pozostaje jednym z głównych celów polskiej dyplomacji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Na czwartkowym briefingu rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że według wstępnych informacji na liście uwolnionych więźniów jest trójka obywateli Polski, w tym osoby skazane na długoletnie wyroki, oraz ośmioro obywateli Białorusi, którzy byli dziennikarzami - współpracownikami Telewizji Biełsat i innych polskich mediów.

Łukaszenka uwolnił Polaków z więzień. Szef MSZ o szczegółach

W grupie uwolnionych nie ma dziennikarza i działacza mniejszości polskiej na Białorusi Andrzeja Poczobuta.

- Liczymy, że w następnej grupie, która zostanie uwolniona z więzień białoruskich, znajdzie się również Andrzej Poczobut - oświadczył rzecznik MSZ, podkreślając, że jest on nieustannie na "pierwszym miejscu oczekiwań" polskiej dyplomacji.

Zaznaczył, że nie poda nazwisk uwolnionych, ponieważ operacja nadal trwa. - Nie podajemy nazwisk uwolnionych i nie będziemy ich ujawniać. Oni są nadal w drodze (do Wilna), opublikujemy oficjalny komunikat, gdy nasz przedstawiciel się z nimi spotka - przekazał, podkreślając, że są to wstępne informacje.

Białoruś. Kto został uwolniony? Pojawiają się pierwsze nazwiska

W czwartek wraz z amerykańską delegacją Białoruś opuściło 52 więźniów politycznych, którzy udali się na Litwę. Według białoruskiej agencji informacyjnej Belta wśród uwolnionych są również osoby podejrzane o szpiegostwo.

Oprócz Polaków wypuszczeni zostali również obywatele Wielkiej Brytanii, Łotwy, Niemiec, Litwy i Francji. W sumie uwolnionych zostało 14 obcokrajowców.

Jak podała organizacja Wiasna zajmująca się obroną praw człowieka wśród uwolnionych więźniów politycznych jest zatrzymany w 2020 r. opozycjonista Mikoła Statkiewicz oraz filozof Uładzimir Mackiewicz. Ten pierwszy miał jednak odmówić opuszczenia Białorusi. Według informacji białoruskiego portalu Nasza Niwa Statkiewicz znajduje się na pasie neutralnym między Białorusią i Litwą.

Uwolniony miał zostać również opozycyjny dziennikarz anarchistyczny Mikałaj Dziadok oraz opozycyjna dziennikarka Iryna Sławnikowa.

"Jesteśmy w dużej mierze bezbronni". Dworczyk wskazał luki w polskiej obronie Polsat News Polsat News