Nowe informacje o Polakach uwolnionych z Białorusi. Rzecznik MSZ ujawnia
- Na liście uwolnionych jest trójka obywateli Polski - przekazał w czwartek rzecznik MSZ Paweł Wroński. Zaznaczył, że ich nazwiska nie zostaną jednak ujawnione, dopóki nie dotrą do Wilna. Wyraził też nadzieję, że w następnej grupie uwolnionych znajdzie się Andrzej Poczobut.
W skrócie
- Trójka obywateli Polski znalazła się wśród uwolnionych więźniów politycznych na Białorusi, jednak ich nazwiska nie zostały jeszcze ujawnione.
- Oprócz Polaków uwolniono również dziennikarzy współpracujących z polskimi mediami oraz obywateli innych krajów.
- W uwolnionej grupie nie znalazł się Andrzej Poczobut, który wciąż pozostaje jednym z głównych celów polskiej dyplomacji.
Na czwartkowym briefingu rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że według wstępnych informacji na liście uwolnionych więźniów jest trójka obywateli Polski, w tym osoby skazane na długoletnie wyroki, oraz ośmioro obywateli Białorusi, którzy byli dziennikarzami - współpracownikami Telewizji Biełsat i innych polskich mediów.
Łukaszenka uwolnił Polaków z więzień. Szef MSZ o szczegółach
W grupie uwolnionych nie ma dziennikarza i działacza mniejszości polskiej na Białorusi Andrzeja Poczobuta.
- Liczymy, że w następnej grupie, która zostanie uwolniona z więzień białoruskich, znajdzie się również Andrzej Poczobut - oświadczył rzecznik MSZ, podkreślając, że jest on nieustannie na "pierwszym miejscu oczekiwań" polskiej dyplomacji.
Zaznaczył, że nie poda nazwisk uwolnionych, ponieważ operacja nadal trwa. - Nie podajemy nazwisk uwolnionych i nie będziemy ich ujawniać. Oni są nadal w drodze (do Wilna), opublikujemy oficjalny komunikat, gdy nasz przedstawiciel się z nimi spotka - przekazał, podkreślając, że są to wstępne informacje.
Białoruś. Kto został uwolniony? Pojawiają się pierwsze nazwiska
W czwartek wraz z amerykańską delegacją Białoruś opuściło 52 więźniów politycznych, którzy udali się na Litwę. Według białoruskiej agencji informacyjnej Belta wśród uwolnionych są również osoby podejrzane o szpiegostwo.
Oprócz Polaków wypuszczeni zostali również obywatele Wielkiej Brytanii, Łotwy, Niemiec, Litwy i Francji. W sumie uwolnionych zostało 14 obcokrajowców.
Jak podała organizacja Wiasna zajmująca się obroną praw człowieka wśród uwolnionych więźniów politycznych jest zatrzymany w 2020 r. opozycjonista Mikoła Statkiewicz oraz filozof Uładzimir Mackiewicz. Ten pierwszy miał jednak odmówić opuszczenia Białorusi. Według informacji białoruskiego portalu Nasza Niwa Statkiewicz znajduje się na pasie neutralnym między Białorusią i Litwą.
Uwolniony miał zostać również opozycyjny dziennikarz anarchistyczny Mikałaj Dziadok oraz opozycyjna dziennikarka Iryna Sławnikowa.