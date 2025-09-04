- Trwa przegląd sił amerykańskich w Europie. Obecność wojsk USA w Polsce jest istotna jako symbol i gwarancja bezpieczeństwa - wyjaśnił Paweł Wroński na konferencji prasowej.

Wyjaśnił, że deklaracja Trumpa w sprawie utrzymania lub powiększenia amerykańskiego kontyngentu w Polsce jest "jak najbardziej pozytywna".

Rzecznik MSZ o spotkaniu Nawrocki - Trump. "Nie otrzymaliśmy notatki"

- MSZ nie otrzymał jeszcze notatki po spotkaniu prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. Liczymy, że pojawi się ona jak najszybciej. Wiemy, że to przez okoliczność toczącej się wizyty - dodał.

Wyjaśnił, że MSZ przesłało prezydentowi notkę ze spotkania wicepremiera Radosława Sikorskiego z sekretarzem stanu Markiem Rubio. Nawrocki miał otrzymać dokument "tego samego dnia" po spotkaniu obu polityków.

Deklaracja Trumpa ws. amerykańskich żołnierzy w Polsce

W trakcie otwartej dla mediów części spotkania Karola Nawrockiego z Donalem Trumpem jeden z dziennikarzy zapytał Trumpa, czy żołnierze z USA pozostaną w Polsce.

- Tak sądzę, zostajemy w Polsce, mamy to uzgodnione - odparł Trump. - Wyślemy więcej żołnierzy, jeśli będą tego (Polacy - red.) chcieli - dodał po chwili.

- Nawet nie myśleliśmy o wycofaniu żołnierzy z Polski. Myślimy o tym w odniesieniu do innych krajów - doprecyzował amerykański przywódca. Nie powiedział, o które państwa dokładnie chodzi.

