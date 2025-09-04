Głos z MSZ po wizycie prezydenta w Białym Domu. "Nie otrzymaliśmy notatki'
- Deklaracja o utrzymaniu amerykańskiego kontyngentu, a nawet zwiększeniu go, jest pozytywna dla Polski - powiedział rzecznik MSZ Paweł Wroński. Dodał, że prezydent Karol Nawrocki w czasie swojej wizyty w USA zrealizował wskazówki rządu, ale MSZ nie otrzymało jeszcze notatki po spotkaniu.
- Trwa przegląd sił amerykańskich w Europie. Obecność wojsk USA w Polsce jest istotna jako symbol i gwarancja bezpieczeństwa - wyjaśnił Paweł Wroński na konferencji prasowej.
Wyjaśnił, że deklaracja Trumpa w sprawie utrzymania lub powiększenia amerykańskiego kontyngentu w Polsce jest "jak najbardziej pozytywna".
Rzecznik MSZ o spotkaniu Nawrocki - Trump. "Nie otrzymaliśmy notatki"
- MSZ nie otrzymał jeszcze notatki po spotkaniu prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. Liczymy, że pojawi się ona jak najszybciej. Wiemy, że to przez okoliczność toczącej się wizyty - dodał.
Wyjaśnił, że MSZ przesłało prezydentowi notkę ze spotkania wicepremiera Radosława Sikorskiego z sekretarzem stanu Markiem Rubio. Nawrocki miał otrzymać dokument "tego samego dnia" po spotkaniu obu polityków.
Deklaracja Trumpa ws. amerykańskich żołnierzy w Polsce
W trakcie otwartej dla mediów części spotkania Karola Nawrockiego z Donalem Trumpem jeden z dziennikarzy zapytał Trumpa, czy żołnierze z USA pozostaną w Polsce.
- Tak sądzę, zostajemy w Polsce, mamy to uzgodnione - odparł Trump. - Wyślemy więcej żołnierzy, jeśli będą tego (Polacy - red.) chcieli - dodał po chwili.
- Nawet nie myśleliśmy o wycofaniu żołnierzy z Polski. Myślimy o tym w odniesieniu do innych krajów - doprecyzował amerykański przywódca. Nie powiedział, o które państwa dokładnie chodzi.
