Patriarcha Cyryl wprost o poszerzaniu granic Rosji. Wydano wymowny dokument

W Moskwie odbył się kongres soborowy Światowej Rady Ludowej Rosji . Choć organizacja ta nie jest formalnie powiązana z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, to przewodniczy jej patriarcha Cyryl, a w skład wchodzą hierarchowie kościelni oraz osoby publiczne związane z Cerkwią.

Rosja. Granice "świata rosyjskiego" szersze niż granice państwowe

Zdaniem Rady "z duchowego i moralnego punktu widzenia" konflikt to "święta wojna". Podkreślono, że wojska "bronią Świętej Rosji" i "wypełniają misję", by " chronić świat przed naporem globalizmu i zwycięstwem Zachodu".

Ukraiński Kościół odcina się

Do dokumentu odnieśli się ukraińscy duchowni. Podkreślili, że nazwanie inwazji "świętą wojną" stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami moralności chrześcijańskiej.

"Ukraińska Cerkiew Prawosławna nie popiera i odcina się od ideologii świata rosyjskiego. Co więcej, stosunek naszego Kościoła do tej idei od dawna publicznie wyraża Jego Świątobliwość Metropolita Kijowski i całej Ukrainy Onufry: My nie budujemy żadnego rosyjskiego świata, budujemy świat Boży".