"Jeśli zobaczycie reklamę z moim wizerunkiem, to będzie oszustwo" - ostrzegła w najnowszym wpisie minister klimatu i środowiska. Paulina Hennig-Kloska zaapelowała, by uważać na podejrzane reklamy i je zgłaszać oraz nie klikać w podejrzane linki, które służą oszustom do wyłudzania danych. O sprawie zawiadomiono już odpowiednie służby.