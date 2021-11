Organizator może zapytać o szczepienie? RPO: Nie ma podstaw

Oprac.: Artur Pokorski Polska

- W dosyć trudnej sytuacji prawnej są organizatorzy - powiedział w odniesieniu do zbliżającego się meczu Polska-Węgry Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Marcin Wiącek w dogrywce "Gościa Wydarzeń". Jego odpowiedź dotyczyła zapytań do kupujących bilety ze strony PZPN-u, o to czy są zaszczepieni. Rzecznik zdaje sobie sprawę, że w rozporządzeniach są limity, ale z drugiej strony nie ma ustawy, która regulowałaby tę kwestię.

Zdjęcie Prof. Wiącek w Polsat News / Polsat News