Ogrzewasz dom węglem? Nowe przepisy weszły w życie

Dotychczasowe przepisy zakładające zwolnienie z norm jakościowych węgla obowiązywały do 31 lipca br. Decyzję uchwalono na podstawie nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw z 2022 r., zgodnie z którą minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu może, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 24 miesiące, odstąpić od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych. Decyzja musi być podyktowana "nadzwyczajnymi zdarzeniami na rynku".

Przedłużono decyzję w sprawie węgla

"W zaistniałej sytuacji geopolitycznej, konfliktu za wschodnią granicą kraju wpływającego na zmianę warunków zaopatrzenia w paliwa stałe, zagrażających bezpieczeństwu energetycznemu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwa Aktywów Państwowych, strony samorządowej jak i społecznej, przygotowano projekt rozporządzenia ustanawiający odstępstwo od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych wprowadzanych do obrotu z przeznaczenie do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW" - wskazał resort.

Kilkadziesiąt tysięcy ton w gimnach

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy, że według rządu brak odstąpienia od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych wprowadzanych do obrotu z przeznaczeniem do użycia w sektorze bytowo-komunalnym może doprowadzić do pogłębiania rozwarstwienia społecznego oraz przyczyni się do powiększania skali ubóstwa energetycznego, ogólnego zubożenia.