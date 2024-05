Ogromny pożar w centrum Warszawy. Ewakuowano kilkaset osób

Pożar w centrum Warszawy

- Dym przedostał się do garażu podziemnego i jedną klatką do pomieszczeń biurowych - przekazał Leśnik. Dodał, że obecnie strażacy oddymiają budynek i sprawdzają go kamerami termowizyjnymi, ale sytuacja jest już opanowana.

Państwowa Straż Pożarna poinformowała w mediach społecznościowych, że chodzi o budynek z 32 kondygnacjami nadziemnymi i 5 podziemnymi. "Do pożaru doszło w pomieszczeniach technicznych w części podziemnej. Na miejscu działa ok. 60 strażaków PSP" - czytamy we wpisie. Początkowo informowano, że z budynku ewakuowano ok. 300 osób.