Kto musi płacić abonament RTV?

Podstawą prawną obowiązku płacenia abonamentu RTV jest ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Zgodnie z tymi przepisami, każdy odbiornik technicznie przystosowany do odbioru programów radiowych lub telewizyjnych musi być zarejestrowany, a jego właściciel zobowiązany jest do uiszczania odpowiednich opłat. W myśl tej ustawy, odbiornikiem jest każde urządzenie, które umożliwia odbiór programów radiowych i telewizyjnych. To oznacza, że nie chodzi jedynie o klasyczne telewizory czy radioodbiorniki, ale również o urządzenia takie jak:

laptopy,

smartfony,

tablety,

komputery stacjonarne,

jeśli umożliwiają natychmiastowy odbiór programu telewizyjnego bądź radiowego.

Wyrok NSA z marca 2023 roku podkreślił, że każda osoba korzystająca z urządzeń wielofunkcyjnych, które pozwalają na odbiór programów, musi płacić abonament RTV. Dotyczy to także sytuacji, w której użytkownik nie korzysta regularnie z tych urządzeń do oglądania telewizji czy słuchania radia, ale ma taką techniczną możliwość. Oznacza to, że nawet osoby, które nie oglądają telewizji na swoim laptopie, ale mają dostęp do odpowiednich aplikacji czy serwisów streamingowych, są zobowiązane do rejestracji urządzenia i opłacania abonamentu.

Abonament RTV na jedno gospodarstwo domowe

Choć wyrok NSA może być niekorzystny dla osób korzystających z laptopów i smartfonów, istnieje pewne złagodzenie tego obowiązku. Zgodnie z przepisami, niezależnie od liczby odbiorników w gospodarstwie domowym, uiszcza się tylko jedną opłatę abonamentową. Oznacza to, że w przypadku rodzin, jedna opłata pokrywa wszystkie urządzenia znajdujące się w danym gospodarstwie. Co więcej, przepis ten dotyczy nie tylko mieszkań, ale również samochodów będących własnością członków gospodarstwa domowego.

Ile zatem przyjdzie Ci zapłacić? W 2024 roku opłata abonamentowa RTV to:

8,70 zł dla radioodbiornika,

27,30 zł dla odbiornika telewizyjnego lub telewizyjno-radiofonicznego.

Kto i kiedy może skontrolować odbiorniki w domu?

Zgodnie z przepisami, Poczta Polska, odpowiedzialna za pobór abonamentu RTV, ma prawo do przeprowadzania kontroli mającej na celu sprawdzenie, czy odbiorniki są zarejestrowane, a abonament opłacany. Kontrola może obejmować zarówno tradycyjne telewizory, jak i inne urządzenia, które umożliwiają odbiór programów telewizyjnych i radiowych, takie jak laptopy czy smartfony.

Jak więc zachować się w przypadku kontroli? Bywa, że ludzie mają opory przed wpuszczeniem kontrolerów, a już na pewno pokazaniem ich swoich prywatnych sprzętów. Przede wszystkim warto pamiętać, że pracownicy Poczty Polskiej mają prawo do weryfikacji, czy urządzenia w danym gospodarstwie domowym są zarejestrowane. Nie mają jednak uprawnień do wchodzenia na teren prywatny bez zgody właściciela. W przypadku wizyty kontrolerów można odmówić im wejścia do mieszkania oraz poprosić ich o to, aby się wylegitymowali.

Dla uniknięcia problemów prawnych, należy regularnie sprawdzać, czy nasze urządzenia są zarejestrowane i czy abonament RTV jest opłacany na bieżąco. Brak rejestracji może skutkować nałożeniem kar finansowych.

Czy można uniknąć płacenia abonamentu?

Teoretycznie, osoby, które nie korzystają z urządzeń służących do odbioru programów radiowych i telewizyjnych, mogą wyrejestrować swoje odbiorniki i tym samym uniknąć obowiązku opłacania abonamentu. Należy jednak pamiętać, że sama deklaracja o braku korzystania z telewizji lub radia może nie wystarczyć w przypadku kontroli. Kluczowe jest, by rzeczywiście nie posiadać w domu urządzeń przystosowanych do odbioru sygnału.

Jeśli natomiast chodzi o zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu to przysługuje ono:

osobom po 75. roku życia,

osobom zaliczonym do I grupy inwalidzkiej,

weteranom będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

będącym inwalidami wojennymi lub wojskowymi, osobom, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

Co grozi za brak opłacania abonamentu?

Jeśli w wyniku kontroli zostanie udowodnione, że dane gospodarstwo domowe nie płaci abonamentu RTV lub zalega ze składkami (płatnymi do 25. dnia każdego miesiąca), trzeba liczyć się z karą. To nawet 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej, czyli 819 zł w 2024 roku. Dodatkowo do tej kwoty naliczane są odsetki za zaległe opłaty, jak również opłaty za wysłane monity. Brak uregulowania należności może skutkować nawet wszczęciem postępowania egzekucyjnego i zajęciem kwoty z rachunku przez urząd skarbowy.

