Od 1 grudnia zmiany dla emerytów. Można stracić świadczenie

Nowe limity dorabiania do emerytur i rent już obowiązują. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego, a dorabiają do emerytury lub renty, muszą sprawdzać, czy ich zarobki nie spowodują zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty świadczenia. Są jednak pewne wyjątki. Kto może dorabiać do emerytury lub renty bez ograniczeń? Ile można dorobić do emerytury lub renty od grudnia 2022 roku? Wyjaśniamy.

Zdjęcie Od grudnia 2022 r. obowiązują nowe limity dorabiania do emerytur i rent. Ile wynosi próg? Kto może stracić świadczenie? / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News