Nowa edycja programu Senior plus. Ruszył nabór wniosków. Dla kogo pieniądze?

Polska Kolejny pomysł na dodatkowe pieniądze dla seniorów. Kto mógłby liczyć na nowe 500 plus?

Program Senior plus. Ruszył nowy nabór wniosków. Do kiedy można je składać?

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że właśnie ruszył nabór wniosków do nowej edycji programu Senior plus. Celem tego programu jest zwiększenie aktywności uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych.

- Seniorzy chętnie korzystają z możliwości, jakie daje ten program. Uczestniczą w zajęciach, warsztatach, spędzają wspólnie czas w przyjaznym i bezpiecznym środowisku. Cieszę się, że tworzone tak licznie domy i kluby umożliwiają osobom starszym aktywne i radosne życie - podkreśla Marlena Maląg.

Oferty do programu należy składać w wersji elektronicznej w Generatorze Obsługi Dotacji (GOD) do 5 stycznia 2023 r. do godz. 16. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 17 marca 2023 roku.

Reklama

Program Senior plus. Kto może się starać o dofinansowanie?

O dofinansowanie z programu Senior plus ubiegać się mogą gminy, powiaty i samorządy województw. W module pierwszym dofinansowane będzie tworzenie nowych placówek. W drugim module natomiast można ubiegać się o dofinansowanie działalności już istniejących domów i klubów dla seniora.

Senior plus to program o charakterze wieloletnim. Według danych MRiPS domów i klubów Senior plus działających w Polsce jest prawie 1,1 tys. Oferują ponad 25 tys. miejsc. Budżet tej edycji programu wynosi 60 milionów złotych.

Program Senior plus. Ile można dostać pieniędzy?

W przypadku pierwszego modułu dofinansowanie może wynieść maksymalnie 400 tys. złotych w przypadku dziennych domów dla seniorów. Na utworzenie klubów z programu Senior plus można uzyskać 200 tys. złotych wsparcia. Tym sposobem nawet 80 proc. całkowitego kosztu może zostać sfinansowane z pieniędzy programu Senior plus.

W przypadku drugiego modułu dofinansowania dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zaplanowanego zadania. W tym module na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior plus można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 400 złotych dofinansowania. Jedno miejsce w Klubie Senior plus może być natomiast dofinansowane kwotą maksymalnie 200 złotych miesięcznie.

Zobacz też:

Emerytury w 2023 roku. Ile wyniosą trzynastki i czternastki? Kiedy wypłaty?

Plaga odrzuconych wniosków o 3 tys. zł. Ty też nie dostaniesz dodatku?