Kolejny pomysł na dodatkowe pieniądze dla seniorów. Kto mógłby liczyć na nowe 500 plus?

Statystyki pokazują, że coraz więcej małżeństw w Polsce kończy się rozwodem, coraz mniej par decyduje się również na sformalizowanie związku. Jak podaje GUS, w 2020 r. w całej Polsce zawarto zaledwie 145 000 małżeństw - jest to najniższy wynik od 30 lat. W tym samym roku złożono ponad 72 000 wniosków rozwodowych.

500 plus dla małżeństw z długim stażem miałoby być uhonorowaniem dla par, które trwają w związku małżeńskim od lat, a jednocześnie stanowić wsparcie finansowe dla seniorów, którzy często znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Petycja w sprawie 500 plus dla małżeństw

Anonimowa petycja obywatelska trafiła do Sejmu w czerwcu bieżącego roku. "Zwracamy się z apelem do Wysokiej Izby o uchwalenie ustawy Małżeństwo+. Medal za długoletnie pożycie, który został ustanowiony przed laty, jest pięknym uhonorowaniem dotrzymywania przysięgi małżeńskiej, ale nie pomoże w trudnych chwilach" - możemy w niej przeczytać.

"Należy pamiętać, że oprócz chwil wzniosłych jest proza życia, a więc opieka nad towarzyszem życia, którą małżonkowie świadczą sobie wzajemnie. Jeśli zaś sił nie starcza, trzeba korzystać z płatnej opieki osób trzecich" - argumentują swoje stanowisko autorzy petycji w sprawie Małżeństwa plus.



Kto mógłby otrzymać świadczenie Małżeństwo plus?

Zgodnie z pomysłem, Małżeństwo plus miało by być comiesięcznym świadczeniem w wysokości 500 zł, wypłacanym parom z przynajmniej 40-letnim stażem. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaznacza, że obecnie w Polsce żyje ponad 150 000 par ze stażem dłuższym niż 40 lat i prawie 100 000 ze stażem 50-letnim.

Czy 500 plus dla małżeństw ma szansę wejść w życie?

Obecnie prace nad pomysłem wprowadzenia 500 plus dla małżeństw z długim stażem rozpoczęła Komisja ds. Petycji. Okazuje się jednak, że zdania na temat jego słuszności są podzielone.

– Uhonorowanie związków małżeńskich co do zasady jest pozytywnym aspektem, ponieważ wzmacnia promocję rodziny, a z punktu widzenia demograficznego to właśnie w małżeństwach rodzi się najwięcej dzieci - mówił w czasie posiedzenia komisji Piotr Gołębiewski reprezentujący Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

- W naszej ocenie promocja małżeństwa może się odbywać w różnej formie, niekoniecznie finansowej. Jedną z form jest odznaczenie małżeństw, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenie takie nadaje prezydent na wniosek wojewody - dodał.

Zwrócił on również uwagę, że seniorzy mogą liczyć na wsparcie w postaci wielu skierowanych do nich projektów, m.in. Senior+. Część z nich może skorzystać również ze świadczenia 500 plus dla seniora.

Zamiast 500 plus co miesiąc - jednorazowe świadczenie?

Posłowie zgodnie twierdzą, że comiesięczne wypłaty stanowiłyby zbyt duże obciążenie dla budżetu państwa. Część z nich uważa jednak, że dobrym pomysłem byłaby jednorazowa wypłata świadczenia, mająca na celu uhonorowanie małżeństw z długim stażem.

Komisja ds. petycji poinformowała, że obecnie trwają prace nad nowymi przepisami.

