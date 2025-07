Oburzenie po wydarzeniach w Jedwabnem. "Haniebnie zakłócone przez ekstremistów"

W czwartek w Jedwabnem organizowane były obchody upamiętniające mord Żydów, do którego doszło w 1941 roku. W wydarzeniu udział brali przedstawiciele władz, Instytutu Pamięci Narodowej , a także naczelny rabin Polski Michael Schudrich .

Własne uroczystości przygotowały także środowiska prawicowe związane m.in. z Konfederacją Korony Polskiej i europosłem Grzegorzem Braunem . Jednym z elementów wydarzenia było odsłonięcie specjalnej instalacji określonej jako "Pomnik prawdy o zbrodni w Jedwabnem". Jest to osiem głazów z metalowymi tablicami, na których podano informacje o zbrodni, sprzeczne z ustaleniami IPN i historyków . Zdaniem twórców, mordu dokonał niemiecki oddział pacyfikacyjny , a nie miejscowi Polacy.

W trakcie oficjalnych obchodów doszło także do próby, jak to określił Grzegorz Braun, obywatelskiego zatrzymania rabina Michaela Schudricha. Zdaniem polityka, jest on odpowiedzialny za "kłamstwo jedwabieńskie". Na miejscu interweniować musiała policja.