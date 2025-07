"Należy się tylko jedno: Potępienie". Andrzej Duda reaguje na słowa Brauna

W czwartek na antenie Radia Wnet Grzegorz Braun, korzystając z faktu obchodów w Jedwabnem, poruszył kwestie dotyczące historii Żydów w Polsce. W swojej wypowiedzi stwierdził m.in., że "mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to fejk".