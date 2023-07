Od rana w czwartek zasięg występowania burz i ulewnych deszczy w naszym kraju znacząco się zwiększył. Chociaż w wielu miejscach grzmiało, to najwięcej kłopotów sprawiają ulewne deszcze.

Najgorzej na południu

W czwartek rano alert RCB dotarł do mieszkańców części woj. śląskiego , małopolskiego i podkarpackiego . To na tych terenach prognozowane burze miały mieć najintensywniejszy przebieg. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało drugi alert w czwartek, w którym ostrzeżono mieszkańców kolejnych obszarów.

RCB zaleca, by w razie zagrożenia podtopieniem słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji oraz przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku i zadbać o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany.